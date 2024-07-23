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ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T17:45+0300
2024-07-23T17:58+0300
dünya
abd
abd gizli servis
kimberly cheatle
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ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, bir kampanya mitingi sırasında eski Başkan Donald Trump'ı düzenlenen suikast engelleyemediği için teşkilatın sert eleştirilere maruz kalması sebebiyle istifa etti.Söz konusu habere ilişkin teşkilattan henüz bir resmi açıklama yapılmadı.Mevcut ve eski ABD başkanlarının korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, silahlı bir saldırganın 13 Temmuz'da, Pennsylvania'daki açık hava mitingine bakan bir çatıdan Trump'a ateş etmesinin ardından büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştı.Cheatle, Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin karşısına çıktığında iki parti tarafından da kınanmıştı. 2022'den bu yana teşkilatı yöneten Cheatle yaptığı açıklamada, silahlı saldırının sorumluluğunu üstlendiğini ve bunu 'en büyük başarısızlık' olarak nitelendirdiğini söylemişti.Temsilciler Meclisi'nde 'istifa' çağrılarıTrump'a suikast girişimini, 'Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı' şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etmişti.4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'i sorgulayarak; suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmiş ve kendisine 'derhal istifa etme' çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/gizli-servisten-itiraf-geldi-trumpa-suikast-girisimi-en-buyuk-basarisizligimiz-1086116504.html
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abd, abd gizli servis, kimberly cheatle
abd, abd gizli servis, kimberly cheatle

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti

17:45 23.07.2024 (güncellendi: 17:58 23.07.2024)
© AA / Mostafa BassimABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Mostafa Bassim
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, bir kampanya mitingi sırasında eski Başkan Donald Trump'ı düzenlenen suikast engelleyemediği için teşkilatın sert eleştirilere maruz kalması sebebiyle istifa etti.
Söz konusu habere ilişkin teşkilattan henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
Mevcut ve eski ABD başkanlarının korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, silahlı bir saldırganın 13 Temmuz'da, Pennsylvania'daki açık hava mitingine bakan bir çatıdan Trump'a ateş etmesinin ardından büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştı.
Cheatle, Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin karşısına çıktığında iki parti tarafından da kınanmıştı.
2022'den bu yana teşkilatı yöneten Cheatle yaptığı açıklamada, silahlı saldırının sorumluluğunu üstlendiğini ve bunu 'en büyük başarısızlık' olarak nitelendirdiğini söylemişti.

Temsilciler Meclisi'nde 'istifa' çağrıları

Trump'a suikast girişimini, 'Gizli Servisin çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı' şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etmişti.
4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'i sorgulayarak; suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmiş ve kendisine 'derhal istifa etme' çağrısında bulunmuştu.
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
DÜNYA
Gizli Servis'ten itiraf geldi: Trump'a suikast girişimi, en büyük başarısızlığımız
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