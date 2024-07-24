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TFF'nin yeni yönetiminden ilk temas: A Milli Takımı hocası Montella'ya telefon
TFF'nin yeni yönetiminden ilk temas: A Milli Takımı hocası Montella'ya telefon
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni yönetiminde A Milli Takım Sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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TFF'nin yeni yönetimindeki ilk temas, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'ya verilen destekle başladı. Süper Kupa Finali'nde bir araya gelecek olan Kazancı ve Montella, milli takımın geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunacak.Desteğini bildirdiTFF'nin yeni yönetimine katılan Ceyhun Kazancı, Ay-Yıldızlı ekibi Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıyan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı telefonla arayarak yeni yönetimin desteğini iletti. Tatiline devam eden Montella, Kazancı'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.Süper Kupa Finali'nde buluşacaklarVincenzo Montella, 3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemek için Türkiye'ye gelecek. Finalin ardından, milli takımların yeni sorumlusu Ceyhun Kazancı ile bir araya gelerek geleceğe dair düşüncelerini ve takımın durumuyla ilgili bilgileri paylaşacak.
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türkiye futbol federasyonu (tff), vincenzo montella, ceyhun kazancı, süper kupa, süper kupa, uefa süper kupa, tff süper kupa

TFF'nin yeni yönetiminden ilk temas: A Milli Takımı hocası Montella'ya telefon

10:34 24.07.2024
© AAVincenzo Montella
Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni yönetiminde A Milli Takım Sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile telefonda görüştü.
TFF'nin yeni yönetimindeki ilk temas, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'ya verilen destekle başladı. Süper Kupa Finali'nde bir araya gelecek olan Kazancı ve Montella, milli takımın geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunacak.
Desteğini bildirdi
TFF'nin yeni yönetimine katılan Ceyhun Kazancı, Ay-Yıldızlı ekibi Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıyan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı telefonla arayarak yeni yönetimin desteğini iletti. Tatiline devam eden Montella, Kazancı'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.
Süper Kupa Finali'nde buluşacaklar
Vincenzo Montella, 3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemek için Türkiye'ye gelecek. Finalin ardından, milli takımların yeni sorumlusu Ceyhun Kazancı ile bir araya gelerek geleceğe dair düşüncelerini ve takımın durumuyla ilgili bilgileri paylaşacak.
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