https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tffde-yeni-gorevlendirme-genel-sekreter-degistirildi-1086172312.html

TFF'de yeni görevlendirme: Genel sekreter değiştirildi

TFF'de yeni görevlendirme: Genel sekreter değiştirildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği duyuruldu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T16:26+0300

2024-07-24T16:26+0300

2024-07-24T16:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

genel sekreter

görev

abdullah ayaz

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Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, Abdullah Ayaz'ın genel sekreter olarak atandığı belirtildi.Abdullah Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu belirtilirken, lisans ile yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yaptığı, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunduğu aktarıldı.Görevi yürüten Taner Senseven'e ise bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tffnin-yeni-yonetiminden-ilk-temas-a-milli-takimi-hocasi-montellaya-telefon-1086159131.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), genel sekreter, görev, abdullah ayaz