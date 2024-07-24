https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tffde-yeni-gorevlendirme-genel-sekreter-degistirildi-1086172312.html
TFF'de yeni görevlendirme: Genel sekreter değiştirildi
TFF'de yeni görevlendirme: Genel sekreter değiştirildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği duyuruldu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T16:26+0300
2024-07-24T16:26+0300
2024-07-24T16:26+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
genel sekreter
görev
abdullah ayaz
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Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, Abdullah Ayaz'ın genel sekreter olarak atandığı belirtildi.Abdullah Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu belirtilirken, lisans ile yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yaptığı, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunduğu aktarıldı.Görevi yürüten Taner Senseven'e ise bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tffnin-yeni-yonetiminden-ilk-temas-a-milli-takimi-hocasi-montellaya-telefon-1086159131.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), genel sekreter, görev, abdullah ayaz
türkiye futbol federasyonu (tff), genel sekreter, görev, abdullah ayaz
TFF'de yeni görevlendirme: Genel sekreter değiştirildi
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği duyuruldu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, Abdullah Ayaz'ın genel sekreter olarak atandığı belirtildi.
Abdullah Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu belirtilirken, lisans ile yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yaptığı, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunduğu aktarıldı.
Görevi yürüten Taner Senseven'e ise bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.