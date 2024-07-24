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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tartistigi-cami-imamini-okla-vurdu-1086168932.html
Tartıştığı cami imamını okla vurdu
Tartıştığı cami imamını okla vurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da bir kişi tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T15:25+0300
2024-07-24T15:25+0300
imam
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Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayda camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi.Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışanlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-ersoy-muze-ve-oren-yerlerini-ziyaret-edenler-gecen-yila-gore-yuzde-12-yukseldi-1086168371.html
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imam, ok, saldırgan, bağcılar, cami, yaralama
imam, ok, saldırgan, bağcılar, cami, yaralama

Tartıştığı cami imamını okla vurdu

15:25 24.07.2024
Bağcılar Necattin Camii
Bağcılar Necattin Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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İstanbul Bağcılar'da bir kişi tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayda camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi.

Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi.

Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışanlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'nde Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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