https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tartistigi-cami-imamini-okla-vurdu-1086168932.html

Tartıştığı cami imamını okla vurdu

Tartıştığı cami imamını okla vurdu

Sputnik Türkiye

İstanbul Bağcılar'da bir kişi tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T15:25+0300

2024-07-24T15:25+0300

2024-07-24T15:25+0300

imam

ok

saldırgan

bağcılar

yaşam

cami

yaralama

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Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayda camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi.Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışanlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

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bağcılar

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imam, ok, saldırgan, bağcılar, cami, yaralama