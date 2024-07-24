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Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk iki hafta programı açıklandı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T18:58+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.Açıklamada, maç programının kulüplerin Avrupa kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:Trendyol Süper Lig'de ilk iki hafta maç programı şöyle:1. hafta:9 Ağustos Cuma:21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park10 Ağustos Cumartesi:19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker11 Ağustos Pazar:19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs12 Ağustos Pazartesi:21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı)Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek2. hafta:16 Ağustos Cuma:21.00 Konyaspor-Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir17 Ağustos Cumartesi:19.15 Mondihome Kayserispor-Sivasspor: RHG Enertürk Enerji21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Yeni Adana21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Gürsel Aksel18 Ağustos Pazar:19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Kalyon21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Tüpraş19 Ağustos Pazartesi:21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: (Stadyum henüz açıklanmadı)21.00 Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip ErdoğanNot: Trabzonspor haftayı BAY geçecek
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Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

18:58 24.07.2024
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TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk iki hafta programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Açıklamada, maç programının kulüplerin Avrupa kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir. 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.

Trendyol Süper Lig'de ilk iki hafta maç programı şöyle:

1. hafta:

9 Ağustos Cuma:
21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan
21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker
11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül
21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba
21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi
21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı)
Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek

2. hafta:

16 Ağustos Cuma:
21.00 Konyaspor-Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Mondihome Kayserispor-Sivasspor: RHG Enertürk Enerji
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Yeni Adana
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Gürsel Aksel
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Kalyon
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Tüpraş
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: (Stadyum henüz açıklanmadı)
21.00 Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek
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