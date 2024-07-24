Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir. 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.