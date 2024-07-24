https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusyadan-turk-otelleriyle-ilgili-tahmin-yuzde-30-indirim-bekliyoruz-1086174487.html
Rusya'dan Türk otelleriyle ilgili tahmin: Yüzde 30 indirim bekliyoruz
Rusya'dan Türk otelleriyle ilgili tahmin: Yüzde 30 indirim bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye'de otellerdeki yüksek fiyatlar ve doluluk oranları ile ilgili tartışmalar sürerken Rusya'dan Eylül-Ekim ayına yönelik bir tahmin geldi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T17:17+0300
2024-07-24T17:17+0300
2024-07-24T17:17+0300
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belek turizm bölgesi
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Türkiye'nin beklendiği gibi 'kadife sezon' olarak tanımlanan Eylül-Ekim aylarında en çok rezervasyon yapılan yurtdışı destinasyonları sıralamasında ilk sırada yer aldığını belirten Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 'kadife sezon' için yapılacak yeni rezervasyonlarda yüzde 30'a varan indirimler beklendiğini kaydetti.Türkiye'ye 'kadife sezon' için yapılan tur satışlarının geçen yıla kıyasla 2-3 kat arttığını aktaran ATOR, en çok Antalya ve ilçelerinin tercih edildiği bilgisini paylaştı.ATOR, 2-3 hafta sonra 'kadife sezona' yönelik turlara talebin en üst noktaya çıkmasını beklediklerini kaydetti.ATOR'un açıklamasında, "Yaz aylarında Türkiye'de tatil fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 15 arttı. Doluluk oranının azalması nedeniyle bazı otellerde sonbahar indirimleri yüzde 30'a ulaşabilecek olup bu da fiyat artışını sonlandıracak" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukraynanin-muzakerelere-haziriz-mesajina-kremlinden-yanit-1086167888.html
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rusya, türkiye, turizm, rus turist, rus turistler, rus turizmi, antalya, belek, belek turizm bölgesi, kemer, ator, rusya tur operatörleri birliği (ator), kadife sezonu
Rusya'dan Türk otelleriyle ilgili tahmin: Yüzde 30 indirim bekliyoruz
Türkiye'de otellerdeki yüksek fiyatlar ve doluluk oranları ile ilgili tartışmalar sürerken Rusya'dan Eylül-Ekim ayına yönelik bir tahmin geldi.
Türkiye'nin beklendiği gibi 'kadife sezon' olarak tanımlanan Eylül-Ekim aylarında en çok rezervasyon yapılan yurtdışı destinasyonları sıralamasında ilk sırada yer aldığını belirten Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 'kadife sezon' için yapılacak yeni rezervasyonlarda yüzde 30'a varan indirimler beklendiğini kaydetti.
Türkiye'ye 'kadife sezon' için yapılan tur satışlarının geçen yıla kıyasla 2-3 kat arttığını aktaran ATOR, en çok Antalya ve ilçelerinin tercih edildiği bilgisini paylaştı.
ATOR, 2-3 hafta sonra 'kadife sezona' yönelik turlara talebin en üst noktaya çıkmasını beklediklerini kaydetti.
ATOR'un açıklamasında, "Yaz aylarında Türkiye'de tatil fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 15 arttı. Doluluk oranının azalması nedeniyle bazı otellerde sonbahar indirimleri yüzde 30'a ulaşabilecek olup bu da fiyat artışını sonlandıracak" ifadelerine yer verildi.