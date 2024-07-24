https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusyadan-turk-otelleriyle-ilgili-tahmin-yuzde-30-indirim-bekliyoruz-1086174487.html

Rusya'dan Türk otelleriyle ilgili tahmin: Yüzde 30 indirim bekliyoruz

Rusya'dan Türk otelleriyle ilgili tahmin: Yüzde 30 indirim bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Türkiye'de otellerdeki yüksek fiyatlar ve doluluk oranları ile ilgili tartışmalar sürerken Rusya'dan Eylül-Ekim ayına yönelik bir tahmin geldi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T17:17+0300

2024-07-24T17:17+0300

2024-07-24T17:17+0300

ekonomi

rusya

türkiye

turizm

rus turist

rus turistler

rus turizmi

antalya

belek

belek turizm bölgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072833486_0:112:1182:776_1920x0_80_0_0_78325c3ac441b9ce50ab7cf1756f9176.jpg

Türkiye'nin beklendiği gibi 'kadife sezon' olarak tanımlanan Eylül-Ekim aylarında en çok rezervasyon yapılan yurtdışı destinasyonları sıralamasında ilk sırada yer aldığını belirten Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 'kadife sezon' için yapılacak yeni rezervasyonlarda yüzde 30'a varan indirimler beklendiğini kaydetti.Türkiye'ye 'kadife sezon' için yapılan tur satışlarının geçen yıla kıyasla 2-3 kat arttığını aktaran ATOR, en çok Antalya ve ilçelerinin tercih edildiği bilgisini paylaştı.ATOR, 2-3 hafta sonra 'kadife sezona' yönelik turlara talebin en üst noktaya çıkmasını beklediklerini kaydetti.ATOR'un açıklamasında, "Yaz aylarında Türkiye'de tatil fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 15 arttı. Doluluk oranının azalması nedeniyle bazı otellerde sonbahar indirimleri yüzde 30'a ulaşabilecek olup bu da fiyat artışını sonlandıracak" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukraynanin-muzakerelere-haziriz-mesajina-kremlinden-yanit-1086167888.html

rusya

antalya

belek

belek turizm bölgesi

kemer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, turizm, rus turist, rus turistler, rus turizmi, antalya, belek, belek turizm bölgesi, kemer, ator, rusya tur operatörleri birliği (ator), kadife sezonu