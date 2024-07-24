https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukraynanin-muzakerelere-haziriz-mesajina-kremlinden-yanit-1086167888.html

Ukrayna'nın 'müzakerelere hazırız' mesajına Kremlin'den yanıt

Ukrayna'nın 'müzakerelere hazırız' mesajına Kremlin'den yanıt

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Moskova'ya gönderdiği 'müzakere mesajına' Kremlin Sözcüsü Peskov'dan yanıt geldi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T14:47+0300

2024-07-24T14:47+0300

2024-07-24T14:58+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

barış müzakereleri

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ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın yaptığı 'Kiev'in Moskova'yla müzakerelere hazır olduğu' yönündeki açıklamanın Rusya'nın tutumuyla uyumlu olduğunu belirtti.Gazetecilerin Kuleba'nın sözleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Pekin'den gelen haberlere göre, Sayın Wang Yi ile görüşme sırasında böyle bir açıklamanın yapıldığını biliyoruz. Mesajın kendisinin bizim tutumumuzla uyumlu olduğu söylenebilir. Bildiğiniz gibi Rus tarafı müzakereleri asla reddetmedi, müzakere sürecine açık tutumunu her zaman korudu" dedi.Mevcut durumda Kiev'in açıklamasının detaylarının da önemli olduğunu söyleyen Peskov, henüz bu detayları bilmediklerine dikkat çekerek gelecek yeni açıklamaları beklemeyi tavsiye etti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning’in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çinli mevkidaşı Wang ile görüşme sırasında, “Ukrayna, Rusya’yla diyalog ve müzakerelere girmeye istekli ve hazır. Elbette müzakereler, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlayan rasyonel ve pratik öneme sahip olmalı” ifadesini kullanmıştı.Çin Dışişleri Bakanı Wang da Moskova ve Kiev’in bu yakınlarda “değişen derecelerde” müzakerelere istekli olduklarını ifade ettiğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı yetkililerin söylemindeki bu değişikliğin ABD’deki seçimlerle ilgili olduğunu belirtmişti.Moskova, diyaloğa hazır olduğunu defalarca dile getirmiş, ama Kiev rejimi yasal düzeyde Rusya’yla her türlü müzakerelere yasak getirmişti.Putin'in barış önerisi, 5 bölgenin Rus toprağı olarak kalmasını öngörüyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.

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