https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusyadan-japonyaya-yaptirim-misillemesi-tokyo-kabul-edilemez-dedi-1086155790.html
Rusya’dan Japonya’ya ‘yaptırım’ misillemesi: Tokyo ‘kabul edilemez’ dedi
Rusya’dan Japonya’ya ‘yaptırım’ misillemesi: Tokyo ‘kabul edilemez’ dedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Rus vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak bu ülkenin bazı vatandaşlarına Rusya’ya giriş yasağı... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T08:54+0300
2024-07-24T08:54+0300
2024-07-24T08:57+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
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yaptırım
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak bu ülkenin 13 vatandaşının Rusya’ya girişinin yasaklandığını duyurdu.Rusya'nın ‘kara listesine’ alınanlar arasında RAKUTEN şirketinin kurucusu Hiroşi Mikitani, Toyota Motor CEO’su Akio Toyoda, Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka'nın isimleri geçiyor.Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Yoşimasa Hayaşi, günlük basın toplantısında, Moskova’nın Japon vatandaşlarına karşı yaptırım uygulama kararını “kesinlikle kabul edilemez” olarak değerlendirdiklerini ve Rusya’ya protesto notasının iletildiğini açıkladı.“Bu tür tedbirler Japon şirketlerinin meşru faaliyetlerini kısıtlıyor” diyen Hayaşi, Rusya’ya uygulanan yaptırımları, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatla bağlantılı olduğu gerekçesiyle savunmaya çalıştı.Rusya’ya protesto notasının gönderildiğini dile getiren yetkili, “Rusya'daki şirketlerimizi ve ticari faaliyetlerimizi korumak için mümkün olan tüm tedbirleri almaya devam deceğiz” dedi.Japonya medyasının diplomasi çevrelerindeki kaynaklara atıfla aktardığına göre, Tokyo Moskova’nın uygulamaya koyduğu yaptırımların, Ukrayna’nın yeniden inşası projelerine ilgi duyan yerel şirketler üzerinde “psikolojik baskı” oluşturmasından korkuyor.Japonya, 2022 Mart ayından bu yana Rusya’nın bin 70 vatandaşına ve 847 şirketine karşı yaptırım kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ab-rusyaya-ekonomik-yaptirimlarin-suresini-yine-uzatti-1086107998.html
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rusya, japonya, rusya dışişleri bakanlığı, yoşimasa hayaşi, moskova, tokyo, yaptırım, kara liste, toyota, ukrayna, ukrayna krizi, özel askeri harekat
rusya, japonya, rusya dışişleri bakanlığı, yoşimasa hayaşi, moskova, tokyo, yaptırım, kara liste, toyota, ukrayna, ukrayna krizi, özel askeri harekat
Rusya’dan Japonya’ya ‘yaptırım’ misillemesi: Tokyo ‘kabul edilemez’ dedi
08:54 24.07.2024 (güncellendi: 08:57 24.07.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Rus vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak bu ülkenin bazı vatandaşlarına Rusya’ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Tokyo, Moskova’nın bu adımının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek protestosunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak bu ülkenin 13 vatandaşının Rusya’ya girişinin yasaklandığını duyurdu.
Rusya'nın ‘kara listesine’ alınanlar arasında RAKUTEN şirketinin kurucusu Hiroşi Mikitani, Toyota Motor CEO’su Akio Toyoda, Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka'nın isimleri geçiyor.
Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Yoşimasa Hayaşi, günlük basın toplantısında, Moskova’nın Japon vatandaşlarına karşı yaptırım uygulama kararını “kesinlikle kabul edilemez” olarak değerlendirdiklerini ve Rusya’ya protesto notasının iletildiğini açıkladı.
“Bu tür tedbirler Japon şirketlerinin meşru faaliyetlerini kısıtlıyor” diyen Hayaşi, Rusya’ya uygulanan yaptırımları, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatla bağlantılı olduğu gerekçesiyle savunmaya çalıştı.
Rusya’ya protesto notasının gönderildiğini dile getiren yetkili, “Rusya'daki şirketlerimizi ve ticari faaliyetlerimizi korumak için mümkün olan tüm tedbirleri almaya devam deceğiz” dedi.
Japonya medyasının diplomasi çevrelerindeki kaynaklara atıfla aktardığına göre, Tokyo Moskova’nın uygulamaya koyduğu yaptırımların, Ukrayna’nın yeniden inşası projelerine ilgi duyan yerel şirketler üzerinde “psikolojik baskı” oluşturmasından korkuyor.
Japonya, 2022 Mart ayından bu yana Rusya’nın bin 70 vatandaşına ve 847 şirketine karşı yaptırım kararı almıştı.