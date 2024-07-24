https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusyadan-japonyaya-yaptirim-misillemesi-tokyo-kabul-edilemez-dedi-1086155790.html

Rusya’dan Japonya’ya ‘yaptırım’ misillemesi: Tokyo ‘kabul edilemez’ dedi

Rusya’dan Japonya’ya ‘yaptırım’ misillemesi: Tokyo ‘kabul edilemez’ dedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Rus vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak bu ülkenin bazı vatandaşlarına Rusya’ya giriş yasağı... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T08:54+0300

2024-07-24T08:54+0300

2024-07-24T08:57+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

yoşimasa hayaşi

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yaptırım

kara liste

toyota

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak bu ülkenin 13 vatandaşının Rusya’ya girişinin yasaklandığını duyurdu.Rusya'nın ‘kara listesine’ alınanlar arasında RAKUTEN şirketinin kurucusu Hiroşi Mikitani, Toyota Motor CEO’su Akio Toyoda, Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka'nın isimleri geçiyor.Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Yoşimasa Hayaşi, günlük basın toplantısında, Moskova’nın Japon vatandaşlarına karşı yaptırım uygulama kararını “kesinlikle kabul edilemez” olarak değerlendirdiklerini ve Rusya’ya protesto notasının iletildiğini açıkladı.“Bu tür tedbirler Japon şirketlerinin meşru faaliyetlerini kısıtlıyor” diyen Hayaşi, Rusya’ya uygulanan yaptırımları, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatla bağlantılı olduğu gerekçesiyle savunmaya çalıştı.Rusya’ya protesto notasının gönderildiğini dile getiren yetkili, “Rusya'daki şirketlerimizi ve ticari faaliyetlerimizi korumak için mümkün olan tüm tedbirleri almaya devam deceğiz” dedi.Japonya medyasının diplomasi çevrelerindeki kaynaklara atıfla aktardığına göre, Tokyo Moskova’nın uygulamaya koyduğu yaptırımların, Ukrayna’nın yeniden inşası projelerine ilgi duyan yerel şirketler üzerinde “psikolojik baskı” oluşturmasından korkuyor.Japonya, 2022 Mart ayından bu yana Rusya’nın bin 70 vatandaşına ve 847 şirketine karşı yaptırım kararı almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ab-rusyaya-ekonomik-yaptirimlarin-suresini-yine-uzatti-1086107998.html

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