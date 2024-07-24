https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rus-disisleri-burbockun-moskovanin-buyuk-tehdit-oldugu-yonundeki-aciklamalarina-sasirmadik-1086164014.html

Rus Dışişleri: Baerbock’un Moskova’nın büyük tehdit olduğu yönündeki açıklamalarına şaşırmadık

Rus Dışişleri: Baerbock’un Moskova’nın büyük tehdit olduğu yönündeki açıklamalarına şaşırmadık

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Rusya’nın ana tehdit olduğu yönündeki sözlerine şaşırmadıklarını... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T13:09+0300

2024-07-24T13:09+0300

2024-07-24T13:27+0300

dünya

rusya

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mariya zaharova

almanya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Rusya’nın ana tehdit olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, “Öncelikle bu, elbette NATO’nun şablon belgelerinin kopyası. İkincisi, yeterli eğitim almayan ve sadece uluslararası ilişkiler değil kendi tarihi hakkında da çok az bilgiye sahip olan Dışişleri Bakanı Berbock’un yeni Rusya karşıtı açıklamalarına şaşırmadık. Nürnberg Mahkemesi'nin materyallerini yeniden okursa daha iyi olur” yorumunda bulundu.Rus diplomat, Berbock’un bu tür açıklamalarla sadece kendi halkına zarar verdiğini kaydetti.‘Ukrayna’nın AB zirvesine katılımının sonuçları çok zayıf’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İngiltere’nin Woodstock kasabasındaki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’ne katılımına da değinen Zaharova, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in bir şekilde ziyaretini haklı çıkarmak için Kiev’e iki yeni belge getirdiğini söyleyen Bakanlık Sözcüsü, bunların Çekya ve Slovenya ile yapılan güvenlik anlaşmaları olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Zelenskiy, Rusya’yla diyalogdan bahsederken kendi barış formülünü ilerletmeye çalışıyor’Zaharova, Ukrayna liderinin, Moskova’yla müzakerelere getirdiği yasağa rağmen Rusya temsilcileriyle görüşebilecekleri yönündeki sözleriyle ilgili bir soru üzerine, “Öncelikle hiç kimse ona inanmıyor. Kimse ona inanmıyor, herkes onun her şeyi çarpıtabilen bir adam olduğunu biliyor. Yalan söyleyebilen bir kişi olduğunu biliyor herkes. Kendi halkından vazgeçen bu kişi her şeyden vazgeçebilir” dedi.Bu tür açıklamaların, ABD’deki seçimlerle ilgili olabileceği tahmininde bulunan Rus diplomat, “Suikast girişiminin hemen arkasından nasıl da (Eski ABD Başkanı Donald) Trump’ı aradığına bir bakın. Bir başka nokta, bu bir şekilde sözde ‘barış formülünü’ ilerletme çabası olabilir. Zira bu formülü daha önce herkese kakalamaya, olabildiğince fazla ülkeyi bu formülle ilgili tartışmanın içine çekmeye çalışmışlardı” diye ekledi.‘AB, Kafkasya’daki nüfuzunu genişletmek istiyor’AB’nin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne destek amacıyla 10 milyon euro yönlendirme planına ilişkin bir soru üzerine Zaharova, bu planın arkasında AB’nin yıkıcı etkisini Kafkasya’ya yaymaya yönelik jeopolitik hesaplarının yattığını belirterek, “Sözde Avrupa Barış Vakfı'nın barışla, istikrarla, güvenlikle ilgili olmadığından, savaşla, ülkeleri kışkırtmakla, kan dökmekle ilgili olduğundan eminiz. Ki bunu Ukrayna örneğinde görüyoruz” diye ekledi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, annalena baerbock, ukrayna, vladimir zelenskiy, ermenistan, avrupa birliği, ab