https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ruhsatsiz-calistirilan-otel-72nci-kez-muhurlendi-isletmeciler-adli-kontrol-sartiyla-serbest-kaldi-1086178158.html

Ruhsatsız çalıştırılan otel 72'nci kez mühürlendi: İşletmeciler adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Ruhsatsız çalıştırılan otel 72'nci kez mühürlendi: İşletmeciler adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen ve kaçak hizmet vermeye devam ettiği belirlenen otel yeniden mühürlendi... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T19:10+0300

2024-07-24T19:10+0300

2024-07-24T19:10+0300

türkiye

alanya

otel

mühür

kapatma

adli kontrol şartıyla serbest

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Payallar Mahallesi'nde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce 71 kez mühürlenen otelin, kaçak hizmet vermeye devam etmesi üzerine Alanya Belediyesi ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.Otele düzenlenen operasyonda otel işletmecileri A.Ş.K. ile R.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otel belediye ekiplerince 72'nci kez mühürlendi.Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, haklarında 30 gün süreyle işletmeden uzaklaştırma kararı verildi.Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, kaçak yapılara yönelik etkin mücadele yürüttüklerini belirtti.Payallar Mahallesi'ndeki otelin daha önce 71 kez mühürlendiğini anımsatan Özçelik, "72. defa mühürlenen otelin işletme sahipleri mahkemeye çıkarak yargı önünde hesap verdiler. Halkımızın takdiri ile göreve geldiğimizden beri kaçakla mücadelemize devam ediyoruz. Kent genelinde yaptığımız tespitler ve gelen şikayetler doğrultusunda hem kaçak hem de ruhsatsız yapılara izin vermiyoruz. Kanunsuzluğa asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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alanya, otel, mühür, kapatma, adli kontrol şartıyla serbest