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RTÜK Başkanı Şahin: 15 Temmuz'da medyamız genel olarak başarılı bir sınav verdi
RTÜK Başkanı Şahin: 15 Temmuz'da medyamız genel olarak başarılı bir sınav verdi
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyanın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Tenmuz'da başarılı bir sınav verdiğini belirterek... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T15:04+0300
2024-07-12T15:04+0300
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rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
turgut aslan
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz anmaları
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RTÜK, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerin onur konuğu ise dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olan 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Başkan Vekili Orhan Karadaş, RTÜK Üyeleri İlhan Taşçı, Deniz Güçer, Nurullah Öztürk, Tuncay Keser, Necdet İpekyüz, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı yapan Turgut Aslan, kurum fuayesindeki 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Aslan, Üst Kurul çalışanlarına FETÖ gerçeğini de anlattı. Davetinden dolayı RTÜK yönetimine teşekkür eden Aslan, kendisinin ana hedeflerden biri olma sebebinin FETÖ yapılanmasını silahlı terör örgütü olarak tespit edip raporlaştırdıktan sonra yargıya teslim etmesi olduğunu söyledi. Aslan şu cümleleri kaydetti:Tedavi sürecinden sonra bilinci yerine gelince ilk sözlerinin “Başarılı oldular mı?” sorusu olduğunu vurgulayan Aslan, aldığı cevap karşısında “Demokrasi kazandı” tepkisi verdiğini söyledi. Darbe girişiminde başına sıkılan 2 kurşunla infaz edilmeye çalışılan Aslan, yüzde 1 yaşama ihtimaline rağmen kendisini bırakmayan doktorlarına ve ailesine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.'Destan yazan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum'RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, 15 Temmuz'un 'bir milletin diriliş destanı' olduğuna dikkati çekti. “15 Temmuz destanını yazdıran şehit ve gazilerimizdir” diyen Şahin, FETÖ teröristlerine karşı kahramanca mücadele eden gazi Turgut Aslan'a teşekkür ederek, “15 Temmuz gecesi terör yuvası haline gelen karargaha kahramanca tek başına giden Turgut Aslan abimize şükranlarımı arz ediyorum. Çok fazla davet varken, bugün burada bizlerle olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Turgut abimiz şerefli gazi rütbesini aldıktan sonra hiç yanından ayrılmayan, yine bugün aramızda bulunan Nadire Hanımefendi'yi de hem takdir ediyorum, hem kendisine abimize iyi baktığı için teşekkür ediyorum. Her başarılı erkeğin arkasında kadın var derler, Turgut abimizin başarısının sırrı belli. 15 Temmuz'u kahramanlar yazdı ve kahramanlarımız anlatacak. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, 15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır. Medyamız genel olarak o gün başarılı bir sınav verdi. Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, turgut aslan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz anmaları
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, turgut aslan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz anmaları

RTÜK Başkanı Şahin: 15 Temmuz'da medyamız genel olarak başarılı bir sınav verdi

15:04 12.07.2024
© DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© DHA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyanın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Tenmuz'da başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz” dedi.
RTÜK, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerin onur konuğu ise dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olan 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Başkan Vekili Orhan Karadaş, RTÜK Üyeleri İlhan Taşçı, Deniz Güçer, Nurullah Öztürk, Tuncay Keser, Necdet İpekyüz, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı yapan Turgut Aslan, kurum fuayesindeki 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Aslan, Üst Kurul çalışanlarına FETÖ gerçeğini de anlattı. Davetinden dolayı RTÜK yönetimine teşekkür eden Aslan, kendisinin ana hedeflerden biri olma sebebinin FETÖ yapılanmasını silahlı terör örgütü olarak tespit edip raporlaştırdıktan sonra yargıya teslim etmesi olduğunu söyledi.
Aslan şu cümleleri kaydetti:

15 Temmuz kötü bir gün olarak başladı. 253 şehidimiz, 3 bine yakın gazimiz var. Gazilerden birisi de benim. Şehitlerimiz sayesinde vatan kurtuldu. Onları unutmayacağız. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak lazım. Özellikle Z kuşağına iyi anlatılmalı. Yaşananlar oyun değil, gerçeğin kendisi. Millet olarak güçlü olmak zorundayız. Emperyalizmin ülkemizi ele geçirme projelerine karşı uyanık olmalıyız. Dün aparat olarak FETÖ kullanıldı, yarın başkası olabilir. Amaç Türkiye'yi güçsüzleştirmek, ele geçirmek. Uyanık olmak zorundayız. Vermiş olduğu mücadeleden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.

Tedavi sürecinden sonra bilinci yerine gelince ilk sözlerinin “Başarılı oldular mı?” sorusu olduğunu vurgulayan Aslan, aldığı cevap karşısında “Demokrasi kazandı” tepkisi verdiğini söyledi. Darbe girişiminde başına sıkılan 2 kurşunla infaz edilmeye çalışılan Aslan, yüzde 1 yaşama ihtimaline rağmen kendisini bırakmayan doktorlarına ve ailesine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

'Destan yazan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, 15 Temmuz'un 'bir milletin diriliş destanı' olduğuna dikkati çekti. “15 Temmuz destanını yazdıran şehit ve gazilerimizdir” diyen Şahin, FETÖ teröristlerine karşı kahramanca mücadele eden gazi Turgut Aslan'a teşekkür ederek, “15 Temmuz gecesi terör yuvası haline gelen karargaha kahramanca tek başına giden Turgut Aslan abimize şükranlarımı arz ediyorum. Çok fazla davet varken, bugün burada bizlerle olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Turgut abimiz şerefli gazi rütbesini aldıktan sonra hiç yanından ayrılmayan, yine bugün aramızda bulunan Nadire Hanımefendi'yi de hem takdir ediyorum, hem kendisine abimize iyi baktığı için teşekkür ediyorum. Her başarılı erkeğin arkasında kadın var derler, Turgut abimizin başarısının sırrı belli. 15 Temmuz'u kahramanlar yazdı ve kahramanlarımız anlatacak. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, 15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır. Medyamız genel olarak o gün başarılı bir sınav verdi. Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
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