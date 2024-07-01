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Nijerya'da kadın bombacılar düğün, hastane ve cenazeye eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi
Nijerya'da kadın bombacılar düğün, hastane ve cenazeye eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Nijerya'da kadın intihar bombacıları eş zamanlı olarak düğün, cenaze ve hastaneye saldırı düzenledi. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T10:02+0300
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Nijerya'da en az 18 kişi kadın intihar bombacılar tarafından gerçekleştirildiği düşünülen patlamalarda hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Patlamalardan biri, Borno eyaletinde bir düğün töreninde altı kişinin ölümüne ve diğerlerinin yaralanmasına neden oldu. Eyaletin acil durum yönetim ajansı, koordineli saldırıların bir düğünü, kurbanların cenazesini ve Gwoza kasabasındaki bir hastaneyi hedef aldığını belirtti.Saldırıları üstlenen olmasa da, daha önce Borno'da ölümcül bombalı saldırılar düzenleyen Nijerya merkezli İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti (ISWAP) militanlarından şüpheleniliyor.Olay üzerine ordu tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Uluslararası Af Örgütü Nijerya, saldırıların sivillere yönelik olduğunu belirterek bu saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu. ABD'nin Nijerya Büyükelçiliği de saldırıyı 'dehşet verici' olarak nitelendirdi.Son aylarda birçok kez intihar saldırısı yaşandı Son dört ay içinde, Borno eyaletinde iki kez intihar saldırıları ve el yapımı patlayıcılarla saldırılar düzenlendi. Borno, 15 yıldır Boko Haram İslamcı militanlarının merkezinde olduğu bir isyan bölgesi. Bu isyan nedeniyle iki milyondan fazla insan yerinden edildi ve 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Boko Haram, Nisan 2014'te Chibok kasabasından 270'den fazla kız öğrenciyi kaçırarak uluslararası alanda tanınmıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, Haziran ayında, örgüt ilk kadın intihar bombacısını kullanmıştı. O zamandan beri, bazı kadın intihar bombacılarının kayıp Chibok kızları olabileceği iddiaları dolaşıyor2015 yılında Nijerya kontrolü ele geçirse de otorite sağlanamadıGwoza kasabası 2014'te Boko Haram tarafından ele geçirilmiş ve 2015'te Nijerya kuvvetleri tarafından geri alınmıştı, ancak grup kasaba yakınlarında saldırılar düzenlemeye ve adam kaçırmaya devam ediyor. Gwoza'daki intihar saldırıları, cihatçı grupların yeniden yapılanma ve zarar verme kapasitelerini göstermeye çalıştıkları şüphelerini yeniden alevlendirdi. Geçen Kasım ayında, Boko Haram militanları, komşu Yobe eyaletinde bir cenaze töreninden dönen 20 kişiyi öldürmüş ve bir gün sonra, Gurokayeya köyüne baskın düzenleyerek köylülerin 'hasat vergisi' ödemeyi reddetmesinin ardından 17 kişiyi katletmişti.
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Nijerya'da kadın bombacılar düğün, hastane ve cenazeye eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi

10:02 01.07.2024 (güncellendi: 10:26 01.07.2024)
Nijerya
Nijerya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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Nijerya'da kadın intihar bombacıları eş zamanlı olarak düğün, cenaze ve hastaneye saldırı düzenledi.
Nijerya'da en az 18 kişi kadın intihar bombacılar tarafından gerçekleştirildiği düşünülen patlamalarda hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Patlamalardan biri, Borno eyaletinde bir düğün töreninde altı kişinin ölümüne ve diğerlerinin yaralanmasına neden oldu. Eyaletin acil durum yönetim ajansı, koordineli saldırıların bir düğünü, kurbanların cenazesini ve Gwoza kasabasındaki bir hastaneyi hedef aldığını belirtti.
Saldırıları üstlenen olmasa da, daha önce Borno'da ölümcül bombalı saldırılar düzenleyen Nijerya merkezli İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti (ISWAP) militanlarından şüpheleniliyor.
Olay üzerine ordu tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Uluslararası Af Örgütü Nijerya, saldırıların sivillere yönelik olduğunu belirterek bu saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu. ABD'nin Nijerya Büyükelçiliği de saldırıyı 'dehşet verici' olarak nitelendirdi.

Son aylarda birçok kez intihar saldırısı yaşandı

Son dört ay içinde, Borno eyaletinde iki kez intihar saldırıları ve el yapımı patlayıcılarla saldırılar düzenlendi. Borno, 15 yıldır Boko Haram İslamcı militanlarının merkezinde olduğu bir isyan bölgesi. Bu isyan nedeniyle iki milyondan fazla insan yerinden edildi ve 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Boko Haram, Nisan 2014'te Chibok kasabasından 270'den fazla kız öğrenciyi kaçırarak uluslararası alanda tanınmıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, Haziran ayında, örgüt ilk kadın intihar bombacısını kullanmıştı. O zamandan beri, bazı kadın intihar bombacılarının kayıp Chibok kızları olabileceği iddiaları dolaşıyor

2015 yılında Nijerya kontrolü ele geçirse de otorite sağlanamadı

Gwoza kasabası 2014'te Boko Haram tarafından ele geçirilmiş ve 2015'te Nijerya kuvvetleri tarafından geri alınmıştı, ancak grup kasaba yakınlarında saldırılar düzenlemeye ve adam kaçırmaya devam ediyor. Gwoza'daki intihar saldırıları, cihatçı grupların yeniden yapılanma ve zarar verme kapasitelerini göstermeye çalıştıkları şüphelerini yeniden alevlendirdi.
Geçen Kasım ayında, Boko Haram militanları, komşu Yobe eyaletinde bir cenaze töreninden dönen 20 kişiyi öldürmüş ve bir gün sonra, Gurokayeya köyüne baskın düzenleyerek köylülerin 'hasat vergisi' ödemeyi reddetmesinin ardından 17 kişiyi katletmişti.
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