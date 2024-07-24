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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/naci-gorurden-yeni-uyari-9un-uzerinde-deprem-olmustu-her-an-siddetli-deprem-uretebilir-1086156614.html
Naci Görür'den yeni uyarı: '9'un üzerinde deprem olmuştu, her an şiddetli deprem üretebilir'
Naci Görür'den yeni uyarı: '9'un üzerinde deprem olmuştu, her an şiddetli deprem üretebilir'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde yeni depremler olabileceğine işaret etti. Görür, yıkıcı depremin kuzeyde beklendiğini duyurdu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T09:36+0300
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Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğinin uyarısını yaptı."En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu." diye konuşan Görür, bu fayın en son 1794 yılında deprem olduğunu ve 250 senede bir de deprem ürettiğini vurguladı..NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini dile getirdi.Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurguladı. Helen Kıbrıs yayının tehlikeli olduğundan bahseden Görür, "Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor." dedi.Görür, şöyle devam etti:Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz." dedi.
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naci görür deprem açıklama
naci görür deprem açıklama

Naci Görür'den yeni uyarı: '9'un üzerinde deprem olmuştu, her an şiddetli deprem üretebilir'

09:36 24.07.2024
© AA / Mahmut Serdar AlakuşProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Prof. Dr. Naci Görür Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde yeni depremler olabileceğine işaret etti. Görür, yıkıcı depremin kuzeyde beklendiğini duyurdu.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğinin uyarısını yaptı.
"En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu." diye konuşan Görür, bu fayın en son 1794 yılında deprem olduğunu ve 250 senede bir de deprem ürettiğini vurguladı.
.NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini dile getirdi.
Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurguladı. Helen Kıbrıs yayının tehlikeli olduğundan bahseden Görür, "Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor." dedi.
Görür, şöyle devam etti:

"Rodos Girit güneyde her gün deprem oluyor. Burada günün birinde büyük deprem olabilir Tıpkı Helen Kıbrıs yayının 1856 senedinde 9'un üzerinde deprem ürettiği gibi. Ürettiği depremin şiddeti nerdeyse 12'ye varıyor. Kıbrıs'ı yok etmiş."

Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz." dedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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