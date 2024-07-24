https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/naci-gorurden-yeni-uyari-9un-uzerinde-deprem-olmustu-her-an-siddetli-deprem-uretebilir-1086156614.html

Naci Görür'den yeni uyarı: '9'un üzerinde deprem olmuştu, her an şiddetli deprem üretebilir'

Naci Görür'den yeni uyarı: '9'un üzerinde deprem olmuştu, her an şiddetli deprem üretebilir'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde yeni depremler olabileceğine işaret etti. Görür, yıkıcı depremin kuzeyde beklendiğini duyurdu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T09:36+0300

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2024-07-24T09:36+0300

türkiye

deprem

son dakika

naci görür

jeoloji

bilim insanı

türkiye

fay hattı

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Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğinin uyarısını yaptı."En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu." diye konuşan Görür, bu fayın en son 1794 yılında deprem olduğunu ve 250 senede bir de deprem ürettiğini vurguladı..NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini dile getirdi.Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurguladı. Helen Kıbrıs yayının tehlikeli olduğundan bahseden Görür, "Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor." dedi.Görür, şöyle devam etti:Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/1086133961.html

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