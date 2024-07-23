Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur

“Bu depremin ana nedeni Kuzey Anadolu kırığı üzerinde biriken gerginlik. Yani Kuzey Anadolu kırığı dediğimiz zaman bunun en kuzey kolu yani Adalar kolu, Tekirdağ kolu ve Saros Körfezi’ne giden kol aklımıza geliyor. Oysa Kuzey Anadolu kırığının ana üç tane kolu var. Bu kollardan bir tanesi 1999 Gölcük Depremi’ni yapan Gölcük kolu. Ki bu Yalova’nın üzerinden tamamen İmralı Adası’na doğru gidiyor. Bir de güneyden gelen bir kol var, İznik Gölü’ne gidiyor. Kuzey Anadolu kırığı bu koldur. Orayı kıra kıra İznik Gölü’nü yapıyor. O kol Gemlik’e giriyor. Orada bir çukur var, o çukuru yapan Kuzey Anadolu kırığıdır. Daha sonra Mudanya üzerinden Bandırma’ya geliyor. Kapıdağ Yarımadası’nı Erdek ile Bandırma arasından koparmaya çalışıyor. Bunu günün birinde yapacak ve Kapıdağ Yarımadası bir ada biçimine dönüşecek. Sonra buradan ilerliyor, Biga’nın bulunduğu yerden Edremit’e doğru dönüyor. Bu dönüşle birlikte Biga üzerinden Çan, Bayramiç ve Ezine’ye giriyor. Burada çok büyük vadiler vardır. Bu vadiler ilerde Karadeniz’de birleşecek yeni boğazın belirteçleridir. Yani bu boğaz Edremit körfezinden başlayacaktır, Bursa’nın güneyinden Karadeniz’de birleşecektir. Bir tarafında Karasu, bir tarafında Bursa, bir tarafında da Edremit körfezi.”