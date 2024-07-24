https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/moldova-muhalefeti-sandu-hukumetini-nato-ile-yapilan-planlari-ifsa-etmeye-cagirdi-1086165145.html

Moldova muhalefeti, Sandu hükümetini NATO ile yapılan planları ifşa etmeye çağırdı

Moldova muhalefeti, Sandu hükümetini NATO ile yapılan planları ifşa etmeye çağırdı

Sputnik Türkiye

Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor’un liderliğini yaptığı siyasi ittifak, Batı yanlısı Maia Sandu'nun liderliğindeki hükümetin Moldovalı askerlerin de... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T13:36+0300

2024-07-24T13:36+0300

2024-07-24T13:36+0300

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Muhalif Zafer İttifakı'na bağlı Milletvekili Vasile Bolya, üyesi olduğu bloğun, Moldovalı yetkililerden, Moldovalı askerlerin deaktif olarak görev aldığı NATO'ya ilişkin planları hakkında şeffaf bilgi talep ettiğini söylerken, gazetecilere yaptığı açıklamasında, “Yetkililerden halkla samimi bir diyalog ve NATO ile ilgili planlar hakkında şeffaf bilgilendirme talep ediyoruz. NATO ile işbirliği çerçevesinde Moldova toprakları ve vatandaşları nasıl kullanılacak? Ülkemizin askeri bir maceranın içine çekilmeyeceğinin garantisi var mı? Hükümet, NATO ile işbirliği planları hakkında neden net bilgi vermiyor?” sorularını yöneltti.Batı yanlısı Moldovalı yetkililerin giderek artan bir şekilde NATO ile yakınlaşmaktan bahsettiğine dikkat çeken Bolya, Sandu yönetiminin, AB'ye katılımın Kişinev'in NATO'ya katılmasını gerektireceği gerçeğini bile saklamadıklarını vurgulayarak, konuşmasını, “Henüz herhangi bir bloğa üye olmadık. Ama pratikte ne görüyoruz? Ordumuz uzak ülkelerdeki ittifak misyonlarına katılıyor, Moldova topraklarında düzenli olarak NATO ile ortak tatbikatlar yapılıyor, ülkeye askeri teçhizat getiriliyor, NATO için bir askeri lojistik merkezi oluşturuluyor. Yetkililer, halkın Kuzey Atlantik İttifakına yönelik olumsuz tutumunu görmezden geliyor” diye sürdürdü.Daha önce Moldova hükümeti, ülkenin savunma bütçesinin 2030 yılına kadar GSYH'nin yüzde 1'ine çıkarılması gerektiğini belirten ulusal savunma stratejisini onaylamıştı.Belgede ayrıca Transdinyester'deki Rus askeri birliğinin ve yerel askeri oluşumların Moldova'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu iddiası da vurgulanırken, ayrıca Moldova'nın AB askeri yapılarına tam entegrasyon arayışında olduğu, AB barışı koruma ve sivil misyonlarına katılımı yoğunlaştırmayı planladığı ve NATO ile yakın işbirliğinin ulusal güvenliğin garantörü olduğu belirtildi.‘Moldova, egemenliğini NATO’ya sattı’Bu belgeyi değerlendiren muhalefetteki Zafer siyasi bloğunun lideri İlan Şor, Moldovalı yetkililerin ülkenin tarafsızlığını ve egemenliğini NATO'ya sattığını belirtirken, ittifakın sonunda cumhuriyeti gasp ettiğini vurgulamıştı.Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Şor, “NATO sonunda Moldova'yı gasp etti. Sandu rejiminin Ukrayna'daki savaşa dahil olmak için AB ve ABD liderliğindeki askeri ittifakla anlaştığına şüphe yok. Sonuç tek bilinmeyenli bir denklem: NATO ve AB'li ortakları bir askeri lojistik merkezi inşa edecekler. Bunu Romanya üzerinden Ukrayna'ya silah tedarik etmek için inşa edecekler. Bunu Moldova gibi tarafsız bir ülkenin toprakları üzerinde inşa edecekler” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl Moldova parlamentosu, Rusya'yı ulusal güvenliğe yönelik başlıca tehdit olarak gösteren bir ulusal güvenlik stratejisini onaylamıştı.Cumhurbaşkanı Sandu, ülkenin güvenliğini sağlamak için savunma harcamalarının artırılması ve ABD ile stratejik ortaklığın desteklenmesi gerektiğini belirtirken, önceki son 10 yılla karşılaştırıldığında Moldova'nın savunma harcamaları dört katına çıktı.Öte yandan Moldova anayasasına göre cumhuriyetin tarafsız bir statüye sahip olduğu bilinirken, ancak 1994'ten bu yana ülke bireysel ortaklık planı kapsamında NATO ile işbirliği yapmakta.Gayri resmi lideri Cumhurbaşkanı Maia Sandu olan Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) iktidara gelmesiyle birlikte ülke, ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya'dan askeri personelin katıldığı tatbikatlara sık sık ev sahipliği yapmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/moldova-ve-ab-guvenlik-ve-savunma-ortakligi-anlasmasi-imzaladi-1084063867.html

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moldova, maia sandu, muhalif, şor partisi, ilan şor, nato, rusya, romanya, ukrayna, ukrayna krizi, abd