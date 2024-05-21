Moldova ve AB, Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzaladı
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko/
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile Moldova arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandığını belirtti.
X hesabından açıklama yapan Borrell, "Moldova, Avrupa Birliği ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalayan ilk ülke oldu. Bu ortaklık, bu ülkenin sürdürülebilirliğini artıracaktır" dedi.
Borrell, AB ile Moldova arasındaki anlaşmanın güvenlik alanındaki ortak sorunları birlikte çözmeye, tarafların etkileşimini daha etkili hale getirmeye ve yeni işbirliği alanları keşfetmeye olanak tanıyacağını ifade etti.
Moldova ve AB'nin güvenlik alanındaki ortaklıklarını 'benzeri görülmemiş bir seviyeye' çıkarma konusunda anlaşacakları daha önce basına yansımıştı.
AB'nin teklifine göre Moldova'nın, AB ülkeleriyle daha aktif istihbarat alışverişinde bulunması, ortak askeri tatbikatlara ve askeri satın alma programlarına katılması öngörülüyor.
Yeni anlaşma aynı zamanda dış müdahaleye, teröre ve siber tehditlere karşı Moldova ile AB arasındaki etkileşim düzeyini artırmayı da amaçlıyor.
Borrell, AB ile Moldova arasındaki anlaşmanın güvenlik alanındaki ortak sorunları birlikte çözmeye, tarafların etkileşimini daha etkili hale getirmeye ve yeni işbirliği alanları keşfetmeye olanak tanıyacağını ifade etti.
Moldova ve AB'nin güvenlik alanındaki ortaklıklarını 'benzeri görülmemiş bir seviyeye' çıkarma konusunda anlaşacakları daha önce basına yansımıştı.
AB'nin teklifine göre Moldova'nın, AB ülkeleriyle daha aktif istihbarat alışverişinde bulunması, ortak askeri tatbikatlara ve askeri satın alma programlarına katılması öngörülüyor.
Yeni anlaşma aynı zamanda dış müdahaleye, teröre ve siber tehditlere karşı Moldova ile AB arasındaki etkileşim düzeyini artırmayı da amaçlıyor.