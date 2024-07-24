https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yonterden-chp-lideri-ozgur-ozele-seninle-cok-eglenecegiz--1086158196.html
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’den CHP lideri Özgür Özel'e: 'Seninle çok eğleneceğiz'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’den CHP lideri Özgür Özel'e: 'Seninle çok eğleneceğiz'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T10:10+0300
2024-07-24T10:10+0300
2024-07-24T10:10+0300
türkiye
izzet ulvi yönter
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
özgür özel
chp
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel hakkında açıklamalarda bulundu. İlk paylaşımında, ''Özgür, işte sen busun. İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin. Kösele derisinden imal edilmiş masken düştüğünde bakalım insan içine nasıl çıkacaksın? Kemal Bey’e dahi hançer sallayan hançercibaşı, CHP’nin felaketi olmak şöyle dursun, Türk siyasetinin yüz karası olarak anılmaya müstahaksın." diyen Yönter, ikinci paylaşımında ise, ''Özgür seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz.'' dedi.
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izzet ulvi yönter, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), özgür özel, chp
izzet ulvi yönter, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), özgür özel, chp
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’den CHP lideri Özgür Özel'e: 'Seninle çok eğleneceğiz'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz. İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel hakkında açıklamalarda bulundu.
İlk paylaşımında, ''Özgür, işte sen busun. İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin. Kösele derisinden imal edilmiş masken düştüğünde bakalım insan içine nasıl çıkacaksın? Kemal Bey’e dahi hançer sallayan hançercibaşı, CHP’nin felaketi olmak şöyle dursun, Türk siyasetinin yüz karası olarak anılmaya müstahaksın." diyen Yönter, ikinci paylaşımında ise, ''Özgür seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz.'' dedi.