https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yonterden-chp-lideri-ozgur-ozele-seninle-cok-eglenecegiz--1086158196.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’den CHP lideri Özgür Özel'e: 'Seninle çok eğleneceğiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’den CHP lideri Özgür Özel'e: 'Seninle çok eğleneceğiz'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T10:10+0300

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türkiye

izzet ulvi yönter

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

özgür özel

chp

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel hakkında açıklamalarda bulundu. İlk paylaşımında, ''Özgür, işte sen busun. İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin. Kösele derisinden imal edilmiş masken düştüğünde bakalım insan içine nasıl çıkacaksın? Kemal Bey’e dahi hançer sallayan hançercibaşı, CHP’nin felaketi olmak şöyle dursun, Türk siyasetinin yüz karası olarak anılmaya müstahaksın." diyen Yönter, ikinci paylaşımında ise, ''Özgür seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz.'' dedi.

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izzet ulvi yönter, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), özgür özel, chp