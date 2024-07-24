https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mecliste-dem-parti-ve-ak-parti-milletvekilleri-arasinda-yumruklu-kavga-oturuma-ara-verildi-1086178280.html

Meclis'te DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı: Oturuma ara verildi

Meclis'te DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı: Oturuma ara verildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti sıralarına doğru dönerek partilileri hırsızlıkla suçlaması üzerine Meclis karıştı. AK... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T19:16+0300

2024-07-24T19:16+0300

2024-07-24T19:20+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yumruklar konuştu. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kürsüde konuşması sırasında AK Parti sıralarına doğru dönerek, 'hırsızlık yaptıklarını' iddia etti. Bunun üzerine kürsüye yönelen AK Parti milletvekilleri ile Bozan arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada bazı milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

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mecliste yumruklu kavga, dem parti ak parti kavga, dem partili ali bozan