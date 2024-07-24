https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/marketten-kokusuna-bakip-begendigi-31-tane-deodoranti-caldi-1086170009.html
Marketten kokusuna bakıp beğendiği 31 tane deodorantı çaldı
Marketten kokusuna bakıp beğendiği 31 tane deodorantı çaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şahıs kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T15:53+0300
2024-07-24T15:53+0300
2024-07-24T15:53+0300
türkiye
deodorant
istanbul
market
hırsız
hırsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086170088_0:69:831:536_1920x0_80_0_0_68c13f85c177a73de5862a2cc9b0a7fb.jpg
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde gerçekleşti. İddiaya göre markete gelen Nedim Duman isimli şahıs marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorantı çaldı. Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/istanbulda-bir-hirsiz-tirmandigi-bir-otelin-ikinci-katindaki-odadan-canta-caldi-1086103464.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086170088_0:0:831:623_1920x0_80_0_0_3eb8d34931306079f132b50df5f92919.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deodorant, istanbul, market, hırsız, hırsızlık
deodorant, istanbul, market, hırsız, hırsızlık
Marketten kokusuna bakıp beğendiği 31 tane deodorantı çaldı
İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şahıs kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hırsızlık anı kamerada.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde gerçekleşti.
İddiaya göre markete gelen Nedim Duman isimli şahıs marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorantı çaldı.
Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.