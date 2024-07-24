https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/marketten-kokusuna-bakip-begendigi-31-tane-deodoranti-caldi-1086170009.html

Marketten kokusuna bakıp beğendiği 31 tane deodorantı çaldı

Marketten kokusuna bakıp beğendiği 31 tane deodorantı çaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şahıs kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T15:53+0300

2024-07-24T15:53+0300

2024-07-24T15:53+0300

türkiye

deodorant

istanbul

market

hırsız

hırsızlık

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde gerçekleşti. İddiaya göre markete gelen Nedim Duman isimli şahıs marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorantı çaldı. Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/istanbulda-bir-hirsiz-tirmandigi-bir-otelin-ikinci-katindaki-odadan-canta-caldi-1086103464.html

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deodorant, istanbul, market, hırsız, hırsızlık