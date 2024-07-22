https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/istanbulda-bir-hirsiz-tirmandigi-bir-otelin-ikinci-katindaki-odadan-canta-caldi-1086103464.html
İstanbul'da bir hırsız tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı
İstanbul'da bir hırsız tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T12:32+0300
2024-07-22T12:32+0300
2024-07-22T12:32+0300
yaşam
beyoğlu
şişli
otel
hırsızlık
çanta
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, yukarıya tırmandı.Hırsız, otelde girdiği odadan çantayı çalarak aşağıya attı.Hırsızın korkuluklardan sarkıp çantayı attığı o anlar kaydedildi.
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beyoğlu, şişli, otel, hırsızlık, çanta
beyoğlu, şişli, otel, hırsızlık, çanta
İstanbul'da bir hırsız tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, yukarıya tırmandı.
Hırsız, otelde girdiği odadan çantayı çalarak aşağıya attı.
Hırsızın korkuluklardan sarkıp çantayı attığı o anlar kaydedildi.