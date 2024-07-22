https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/istanbulda-bir-hirsiz-tirmandigi-bir-otelin-ikinci-katindaki-odadan-canta-caldi-1086103464.html

İstanbul'da bir hırsız tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı

İstanbul'da bir hırsız tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T12:32+0300

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2024-07-22T12:32+0300

yaşam

beyoğlu

şişli

otel

hırsızlık

çanta

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, yukarıya tırmandı.Hırsız, otelde girdiği odadan çantayı çalarak aşağıya attı.Hırsızın korkuluklardan sarkıp çantayı attığı o anlar kaydedildi.

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beyoğlu

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beyoğlu, şişli, otel, hırsızlık, çanta