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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bangladeste-siddet-suruyor-sokaga-cikma-yasagi-uzatildi-1086146376.html
Bangladeş'te şiddet sürüyor: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Bangladeş'te şiddet sürüyor: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolar sürerken, şiddetli eylemlerde yaşamını... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:52+0300
2024-07-23T19:52+0300
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Ülkede yayın yapan Prothom Alo gazetesine göre, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, perşembe gününe kadar uzatıldı.Kamuda kontenjan kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 187'ye çıkarken, yüzlerce kişi yaralandı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.Bölgedeki hastane polisi Md Bachchu Mia, gazetecilere yaptığı açıklamada, protestoların başladığı günden bu yana hastaneye günde ortalama 70-80 kişinin geldiğini aktardı.Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki şiddet eylemlerinden ülkenin muhalefet partilerini sorumlu tutmuştu.Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.Kamu sektörü kontenjanlarıBangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.Bugün yapılan en son açıklamada, kamuda kontenjan kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısının 187'ye çıktığı, yüzlerce kişi yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşım sağlanamazken, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağının perşembe gününe kadar uzatıldığı aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bangladesteki-olaylarda-can-kaybi-100-gecti-sokaga-cikma-yasagi-getirildi-1086042917.html
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bangladeş, şiddet, şiddet olayları, sokağa çıkma yasağı, can kaybı, sivil can kaybı
bangladeş, şiddet, şiddet olayları, sokağa çıkma yasağı, can kaybı, sivil can kaybı

Bangladeş'te şiddet sürüyor: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

19:52 23.07.2024
© AA / Niamul RifatBangladeş'te devam eden şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bangladeş'te devam eden şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Niamul Rifat
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Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolar sürerken, şiddetli eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 187'ye yükselirken, hükümet sokağa çıkma yasağını uzattı.
Ülkede yayın yapan Prothom Alo gazetesine göre, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, perşembe gününe kadar uzatıldı.
Kamuda kontenjan kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 187'ye çıkarken, yüzlerce kişi yaralandı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Bölgedeki hastane polisi Md Bachchu Mia, gazetecilere yaptığı açıklamada, protestoların başladığı günden bu yana hastaneye günde ortalama 70-80 kişinin geldiğini aktardı.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki şiddet eylemlerinden ülkenin muhalefet partilerini sorumlu tutmuştu.
Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.
21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.
21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.
Bugün yapılan en son açıklamada, kamuda kontenjan kararının ardından başlayan protestolarda ölü sayısının 187'ye çıktığı, yüzlerce kişi yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.
Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşım sağlanamazken, geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağının perşembe gününe kadar uzatıldığı aktarılmıştı.
Акция протеста против квот в Дакке, Бангладеш - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
DÜNYA
Bangladeş'teki olaylarda can kaybı 100'ü geçti: Sokağa çıkma yasağı getirildi
19 Temmuz, 22:23
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