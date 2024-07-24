https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/karadeniz-ereglide-patlama-sesi-sonrasi-kaldirimdan-buhar-yukseldi-1086152554.html

Patlama sesi sonrası kaldırımdan yükselen buhar korkuttu: Bölge sakinleri evlerinden dışarı çıktı

Patlama sesi sonrası kaldırımdan yükselen buhar korkuttu: Bölge sakinleri evlerinden dışarı çıktı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın boru hattında meydana geldiği tahmin edilen patlama sonrası menfezden yükselen buhar çevredekileri korkuttu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T02:39+0300

2024-07-24T02:39+0300

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türkiye

patlama

boru

menfez

karadeniz ereğli

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Karadeniz Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama paniğe neden oldu. Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularından patlama sesleri duyuldu. Menfezden buhar yükselirken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi. Patlama sesi Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu. Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bölge sakinleri ise, patlamanın ardından büyük korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade ettiler.

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patlama, boru, menfez, karadeniz ereğli