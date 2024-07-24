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Patlama sesi sonrası kaldırımdan yükselen buhar korkuttu: Bölge sakinleri evlerinden dışarı çıktı
Patlama sesi sonrası kaldırımdan yükselen buhar korkuttu: Bölge sakinleri evlerinden dışarı çıktı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın boru hattında meydana geldiği tahmin edilen patlama sonrası menfezden yükselen buhar çevredekileri korkuttu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T02:39+0300
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türkiye
patlama
boru
menfez
karadeniz ereğli
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Karadeniz Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama paniğe neden oldu. Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularından patlama sesleri duyuldu. Menfezden buhar yükselirken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi. Patlama sesi Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu. Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bölge sakinleri ise, patlamanın ardından büyük korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade ettiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/goremede-otel-yangini-yerli-ve-yabanci-turistler-tahliye-edildi-1086151847.html
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patlama, boru, menfez, karadeniz ereğli
patlama, boru, menfez, karadeniz ereğli

Patlama sesi sonrası kaldırımdan yükselen buhar korkuttu: Bölge sakinleri evlerinden dışarı çıktı

02:39 24.07.2024 (güncellendi: 02:42 24.07.2024)
© İHA / ZEYNEP KOÇ-AW253088Karadeniz Ereğli'de patlama sesi sonrası kaldırımdan buhar yükseldi
Karadeniz Ereğli'de patlama sesi sonrası kaldırımdan buhar yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© İHA / ZEYNEP KOÇ-AW253088
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın boru hattında meydana geldiği tahmin edilen patlama sonrası menfezden yükselen buhar çevredekileri korkuttu.
Karadeniz Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama paniğe neden oldu. Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularından patlama sesleri duyuldu.
Menfezden buhar yükselirken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi. Patlama sesi Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu.
Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
Bölge sakinleri ise, patlamanın ardından büyük korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade ettiler.
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