https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/goremede-otel-yangini-yerli-ve-yabanci-turistler-tahliye-edildi-1086151847.html

Göreme'de otel yangını: Yerli ve yabancı turistler tahliye edildi

Göreme'de otel yangını: Yerli ve yabancı turistler tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, restoran kısmının boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T01:04+0300

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otel

türkiye

göreme

yangın

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Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

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