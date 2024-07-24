https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/goremede-otel-yangini-yerli-ve-yabanci-turistler-tahliye-edildi-1086151847.html
Göreme'de otel yangını: Yerli ve yabancı turistler tahliye edildi
Göreme'de otel yangını: Yerli ve yabancı turistler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, restoran kısmının boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T01:04+0300
2024-07-24T01:04+0300
2024-07-24T01:05+0300
otel
türkiye
göreme
yangın
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Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/4-hektarlik-ormanlik-alanin-zarar-gordugu-aydos-ormani-havadan-goruntulendi-1086130316.html
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otel, göreme, yangın
Göreme'de otel yangını: Yerli ve yabancı turistler tahliye edildi
01:04 24.07.2024 (güncellendi: 01:05 24.07.2024)
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, restoran kısmının boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.
Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.