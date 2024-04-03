Kremlin: IOC’un siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyatlara zarar veriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kremlin-iocun-siyasetle-arasina-mesafe-koymak-istememesi-olimpiyatlara-zarar-veriyor-1082429211.html
Kremlin: IOC’un siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyatlara zarar veriyor
Kremlin: IOC’un siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyatlara zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) siyasetle arasına mesafe koymaya hazır olmaması ve bunu yapmak istememesinin... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T14:54+0300
2024-04-03T14:54+0300
spor
olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyat oyunları
rusya
ioc
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
thomas bach
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082429050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22ec38e1b301d72d254f27d6f261f07e.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IOC Başkanı Thomas Bach’ın Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip eden gözlem komisyonunun olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, “Eğer bu, spora siyasetin karışmaması adına çeşitli açıklamaları takip edecek bir komisyonsa ve bu herkesi ilgilendiriyorsa bu anlaşılabilir bir durum. Eğer bu IOC kapsamında faaliyet gösteren komisyon sadece Rus atletlere yönelik çalışıyorsa bunu anlamak mümkün değil. Bu, sözde Olimpiyat ilkelerine ve ruhuna aykırıdır” diye konuştu.Ayrıntılar önemli olsa da spor özgürlüğünün gasp edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Peskov, sözlerini şöyle sonlandırdı:Yakın zamanda Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Rus atletlerin Paris Olimpiyatlarına katılmalarını engellemek amacıyla komitenin Ukraynalılardan Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip etmelerini istediğini itiraf etmişti.Bach, telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine destek veren sporcuların Olimpiyatlara katılamayacağını kaydederek, “Ukraynalılara, teklif ettik hatta ricada bulunduk ki, bu tür sporcuların veya yetkililerin davranışları hakkında bize bilgi versinler. Bu durumda bu kişiler oyunlara katılamayacak” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ioc-baskani-bachtan-itiraf-ukraynalilardan-rus-atletlerin-aciklamalarini-takip-etmelerini-istedik-1082383433.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082429050_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_652a80a8e4ffc8529e776efac8412832.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, rusya, ioc, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), thomas bach
olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, rusya, ioc, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), thomas bach

Kremlin: IOC’un siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyatlara zarar veriyor

14:54 03.04.2024
© AP Photo / Rafiq MaqboolUluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) siyasetle arasına mesafe koymaya hazır olmaması ve bunu yapmak istememesinin Olimpiyat hareketine zarar verdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IOC Başkanı Thomas Bach’ın Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip eden gözlem komisyonunun olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, “Eğer bu, spora siyasetin karışmaması adına çeşitli açıklamaları takip edecek bir komisyonsa ve bu herkesi ilgilendiriyorsa bu anlaşılabilir bir durum. Eğer bu IOC kapsamında faaliyet gösteren komisyon sadece Rus atletlere yönelik çalışıyorsa bunu anlamak mümkün değil. Bu, sözde Olimpiyat ilkelerine ve ruhuna aykırıdır” diye konuştu.
Ayrıntılar önemli olsa da spor özgürlüğünün gasp edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Peskov, sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Sayın Bach’ın, Rusya’nın büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma planlarına yönelik tavrını kabul edemeyiz. Bu bir nevi spor hakkının, spor ruhunun gaspıdır ve bunu kimse kabul edemez. Genel olarak da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanının siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyat hareketine en büyük zararı veriyor.
Yakın zamanda Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Rus atletlerin Paris Olimpiyatlarına katılmalarını engellemek amacıyla komitenin Ukraynalılardan Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip etmelerini istediğini itiraf etmişti.
Bach, telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine destek veren sporcuların Olimpiyatlara katılamayacağını kaydederek, “Ukraynalılara, teklif ettik hatta ricada bulunduk ki, bu tür sporcuların veya yetkililerin davranışları hakkında bize bilgi versinler. Bu durumda bu kişiler oyunlara katılamayacak” ifadesini kullandı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
DÜNYA
IOC Başkanı Bach’tan itiraf: Ukraynalılardan Rus atletlerin açıklamalarını takip etmelerini istedik
Dün, 13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала