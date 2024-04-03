https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kremlin-iocun-siyasetle-arasina-mesafe-koymak-istememesi-olimpiyatlara-zarar-veriyor-1082429211.html
Kremlin: IOC’un siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyatlara zarar veriyor
Kremlin: IOC’un siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyatlara zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) siyasetle arasına mesafe koymaya hazır olmaması ve bunu yapmak istememesinin... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T14:54+0300
2024-04-03T14:54+0300
2024-04-03T14:54+0300
spor
olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyat oyunları
rusya
ioc
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
thomas bach
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IOC Başkanı Thomas Bach’ın Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip eden gözlem komisyonunun olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, “Eğer bu, spora siyasetin karışmaması adına çeşitli açıklamaları takip edecek bir komisyonsa ve bu herkesi ilgilendiriyorsa bu anlaşılabilir bir durum. Eğer bu IOC kapsamında faaliyet gösteren komisyon sadece Rus atletlere yönelik çalışıyorsa bunu anlamak mümkün değil. Bu, sözde Olimpiyat ilkelerine ve ruhuna aykırıdır” diye konuştu.Ayrıntılar önemli olsa da spor özgürlüğünün gasp edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Peskov, sözlerini şöyle sonlandırdı:Yakın zamanda Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Rus atletlerin Paris Olimpiyatlarına katılmalarını engellemek amacıyla komitenin Ukraynalılardan Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip etmelerini istediğini itiraf etmişti.Bach, telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine destek veren sporcuların Olimpiyatlara katılamayacağını kaydederek, “Ukraynalılara, teklif ettik hatta ricada bulunduk ki, bu tür sporcuların veya yetkililerin davranışları hakkında bize bilgi versinler. Bu durumda bu kişiler oyunlara katılamayacak” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ioc-baskani-bachtan-itiraf-ukraynalilardan-rus-atletlerin-aciklamalarini-takip-etmelerini-istedik-1082383433.html
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olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, rusya, ioc, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), thomas bach
olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, rusya, ioc, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), thomas bach
Kremlin: IOC’un siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyatlara zarar veriyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) siyasetle arasına mesafe koymaya hazır olmaması ve bunu yapmak istememesinin Olimpiyat hareketine zarar verdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IOC Başkanı Thomas Bach’ın Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip eden gözlem komisyonunun olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, “Eğer bu, spora siyasetin karışmaması adına çeşitli açıklamaları takip edecek bir komisyonsa ve bu herkesi ilgilendiriyorsa bu anlaşılabilir bir durum. Eğer bu IOC kapsamında faaliyet gösteren komisyon sadece Rus atletlere yönelik çalışıyorsa bunu anlamak mümkün değil. Bu, sözde Olimpiyat ilkelerine ve ruhuna aykırıdır” diye konuştu.
Ayrıntılar önemli olsa da spor özgürlüğünün gasp edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Peskov, sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Sayın Bach’ın, Rusya’nın büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma planlarına yönelik tavrını kabul edemeyiz. Bu bir nevi spor hakkının, spor ruhunun gaspıdır ve bunu kimse kabul edemez. Genel olarak da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanının siyasetle arasına mesafe koymak istememesi Olimpiyat hareketine en büyük zararı veriyor.
Yakın zamanda Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Rus atletlerin Paris Olimpiyatlarına katılmalarını engellemek amacıyla komitenin Ukraynalılardan Rus atletlerin internetteki açıklamalarını takip etmelerini istediğini itiraf etmişti.
Bach, telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine destek veren sporcuların Olimpiyatlara katılamayacağını kaydederek, “Ukraynalılara, teklif ettik hatta ricada bulunduk ki, bu tür sporcuların veya yetkililerin davranışları hakkında bize bilgi versinler. Bu durumda bu kişiler oyunlara katılamayacak” ifadesini kullandı.