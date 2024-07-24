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İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Sputnik Türkiye
İran, Almanya'da Şiilere ait dini merkezlerin ve camilerin polis tarafından baskın yapılarak kapatılmasının ardından bu ülkenin Tahran Büyükelçisini Dışişleri... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T18:31+0300
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Alman polisinin çok sayıda İslam merkezini kapatmasının ardından, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans-Udo Muzel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerine yer verildi.Alman Büyükelçi'ye Almanya'daki Şii Müslümanlara ait dini merkezlerin ve camilerin kapatılmasının düşmanca ve "insan haklarının temel ilkelerine aykırı" olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu konuda Berlin yönetimine iletilmek üzere Tahran'ın güçlü itirazlarının Büyükelçiye aktarıldığı belirtildi.Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları ‘anti-semitizm’ gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.
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iran, iran dışişleri bakanlığı, almanya, cami, şii, şii müslüman, şii camii, tahran, almanya büyükelçiliği

İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

18:31 24.07.2024
© AFP 2023 / STRINGERAlmanya'da camii
Almanya'da camii - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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İran, Almanya'da Şiilere ait dini merkezlerin ve camilerin polis tarafından baskın yapılarak kapatılmasının ardından bu ülkenin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Alman polisinin çok sayıda İslam merkezini kapatmasının ardından, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans-Udo Muzel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerine yer verildi.
Alman Büyükelçi'ye Almanya'daki Şii Müslümanlara ait dini merkezlerin ve camilerin kapatılmasının düşmanca ve "insan haklarının temel ilkelerine aykırı" olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu konuda Berlin yönetimine iletilmek üzere Tahran'ın güçlü itirazlarının Büyükelçiye aktarıldığı belirtildi.
Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları ‘anti-semitizm’ gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.
Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.
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