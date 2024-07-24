https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iran-almanya-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1086176784.html
İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Sputnik Türkiye
İran, Almanya'da Şiilere ait dini merkezlerin ve camilerin polis tarafından baskın yapılarak kapatılmasının ardından bu ülkenin Tahran Büyükelçisini Dışişleri... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T18:31+0300
2024-07-24T18:31+0300
2024-07-24T18:31+0300
dünya
iran
iran dışişleri bakanlığı
almanya
cami
şii
şii müslüman
şii camii
tahran
almanya büyükelçiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086176627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ba7fc68f9fee2e44f701b0f1631d6413.jpg
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Alman polisinin çok sayıda İslam merkezini kapatmasının ardından, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans-Udo Muzel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerine yer verildi.Alman Büyükelçi'ye Almanya'daki Şii Müslümanlara ait dini merkezlerin ve camilerin kapatılmasının düşmanca ve "insan haklarının temel ilkelerine aykırı" olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu konuda Berlin yönetimine iletilmek üzere Tahran'ın güçlü itirazlarının Büyükelçiye aktarıldığı belirtildi.Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları ‘anti-semitizm’ gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/scholz-israile-silah-tedarikini-durdurma-karari-almadiklarini-soyledi-1086175383.html
iran
almanya
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086176627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b8a7eb9e9f6ed4b3b7108ac0ec19a93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, iran dışişleri bakanlığı, almanya, cami, şii, şii müslüman, şii camii, tahran, almanya büyükelçiliği
iran, iran dışişleri bakanlığı, almanya, cami, şii, şii müslüman, şii camii, tahran, almanya büyükelçiliği
İran, Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İran, Almanya'da Şiilere ait dini merkezlerin ve camilerin polis tarafından baskın yapılarak kapatılmasının ardından bu ülkenin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Alman polisinin çok sayıda İslam merkezini kapatmasının ardından, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans-Udo Muzel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerine yer verildi.
Alman Büyükelçi'ye Almanya'daki Şii Müslümanlara ait dini merkezlerin ve camilerin kapatılmasının düşmanca ve "insan haklarının temel ilkelerine aykırı" olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu konuda Berlin yönetimine iletilmek üzere Tahran'ın güçlü itirazlarının Büyükelçiye aktarıldığı belirtildi.
Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları ‘anti-semitizm’ gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.
Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.