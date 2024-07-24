Camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan kişiye imam engel oldu

© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA-AW253731 Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs, cami imamının müdahalesiyle kurtarıldı.