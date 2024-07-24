https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/imam-camide-kendine-bicakla-zarar-vermeye-calisan-kisiye-engel-oldu-1086181193.html
Camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan kişiye imam engel oldu
Camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan kişiye imam engel oldu
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan adam, cami imamının müdahalesiyle kurtarıldı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T20:19+0300
2024-07-24T20:19+0300
2024-07-24T20:53+0300
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Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda bir kişi cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.Olaya müdahale eden cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ayrildigi-esinin-selasini-okuttu-insan-olmeden-selasi-verilince-bir-tuhaf-oluyormus-1086171426.html
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türkiye, sakarya, sapanca, cami, bıçak, imam
türkiye, sakarya, sapanca, cami, bıçak, imam
Camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan kişiye imam engel oldu
20:19 24.07.2024 (güncellendi: 20:53 24.07.2024)
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan adam, cami imamının müdahalesiyle kurtarıldı.
Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda bir kişi cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
Olaya müdahale eden cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.