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Ayrıldığı kişinin selasını okuttu: 'İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş'
Ayrıldığı kişinin selasını okuttu: 'İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş'
Sputnik Türkiye
Bursa'da dini nikahlı olduğu kişiden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duydu. Ayrıldığı sevgilisinin selasını okutan adam, o anları da cep... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T16:19+0300
2024-07-24T16:53+0300
yaşam
sela
imam nikahı
bağımlılık
uyuşturucu bağımlılığı
cami
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6 yıl önce dini nikah kıyarak evlenen Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çiftinin bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve Kufacı'nın uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla ayrıldığı, Tuğçe Emir'in ise sevgilisini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gittiği ifade edildi.Sürekli eski sevgilisi Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını belirten Tuğçe Emir, dün oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasının verildiği ve şok yaşadığını ifade etti. Hemen korktuğunu ve panik yaparak cami görevlilerine ulaştığını dile getiren Emir, cami görevlilerini bilgilendirdiğini belirtti. Bir süre sonra ise hoparlörden selanın yanlış olduğu belirtilen anonslar yaptı. Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, "İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş" dedi.Aydıldığı sevgilisi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, şikayetçi oldu.'Zaten madde bağımlısı bir insan'"Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur? Selada, 'cenazesi ikindede kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım" şeklinde konuştu."Kendi senaryo yazdı ve kendi de figüran olarak oynadı" diyen mahalle sakini Ali İlhan ise, "Bir akşam önce buradaki imam arkadaşımızın yanına gelmiş. 'Benim bir selam var, bunu verebilir misiniz' demiş. Verdiği kağıtta yanlış bilgi olunca selayı vermemişler. Tekrar gelmiş sela verilmesi için. Cami görevlileri de tekrar gelince güvendi ve selayı verdi. Daha sonra yanlış olduğu anlaşılınca hoparlörden 'yanlış seladır' diye anonslar yapıldı. Öldü denilen kadının eski eşi geliyor. Kendi kendine bir senaryo yazdı, kendi de figüran olarak oynadı" dedi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüpheli Zafer Kufacı'nın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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sela, imam nikahı, bağımlılık, uyuşturucu bağımlılığı, cami
sela, imam nikahı, bağımlılık, uyuşturucu bağımlılığı, cami

Ayrıldığı kişinin selasını okuttu: 'İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş'

16:19 24.07.2024 (güncellendi: 16:53 24.07.2024)
© DHA / SADIK CANGELMinare - cami - ezan
Minare - cami - ezan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© DHA / SADIK CANGEL
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Bursa'da dini nikahlı olduğu kişiden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duydu. Ayrıldığı sevgilisinin selasını okutan adam, o anları da cep telefonuyla kayda aldı.
6 yıl önce dini nikah kıyarak evlenen Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çiftinin bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve Kufacı'nın uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla ayrıldığı, Tuğçe Emir'in ise sevgilisini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gittiği ifade edildi.
Sürekli eski sevgilisi Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını belirten Tuğçe Emir, dün oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasının verildiği ve şok yaşadığını ifade etti. Hemen korktuğunu ve panik yaparak cami görevlilerine ulaştığını dile getiren Emir, cami görevlilerini bilgilendirdiğini belirtti. Bir süre sonra ise hoparlörden selanın yanlış olduğu belirtilen anonslar yaptı.
Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, "İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş" dedi.
Aydıldığı sevgilisi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, şikayetçi oldu.

'Zaten madde bağımlısı bir insan'

"Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur? Selada, 'cenazesi ikindede kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım" şeklinde konuştu.
"Kendi senaryo yazdı ve kendi de figüran olarak oynadı" diyen mahalle sakini Ali İlhan ise, "Bir akşam önce buradaki imam arkadaşımızın yanına gelmiş. 'Benim bir selam var, bunu verebilir misiniz' demiş. Verdiği kağıtta yanlış bilgi olunca selayı vermemişler. Tekrar gelmiş sela verilmesi için. Cami görevlileri de tekrar gelince güvendi ve selayı verdi. Daha sonra yanlış olduğu anlaşılınca hoparlörden 'yanlış seladır' diye anonslar yapıldı. Öldü denilen kadının eski eşi geliyor. Kendi kendine bir senaryo yazdı, kendi de figüran olarak oynadı" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüpheli Zafer Kufacı'nın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Bağcılar Necattin Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Tartıştığı cami imamını okla vurdu
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