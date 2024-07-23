https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/4-hektarlik-ormanlik-alanin-zarar-gordugu-aydos-ormani-havadan-goruntulendi-1086130316.html
4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi
4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangında zarar gören 4 hektarlık alanın son hali havadan görüntülendi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T12:07+0300
2024-07-23T12:07+0300
2024-07-23T12:07+0300
türkiye
drone
aydos ormanı
pendik
yangın
istanbul
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Pendik Aydos Ormanı, 21 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan yangın sonrası tekrar görüntülendi.Ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti.2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangını söndürmek için havadan destek verdi.Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/dereye-atik-su-birakiliyor-iddiasi-denize-girenler-enfeksiyon-kapiyor-1086126760.html
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drone, aydos ormanı, pendik, yangın, istanbul
drone, aydos ormanı, pendik, yangın, istanbul
4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi
Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangında zarar gören 4 hektarlık alanın son hali havadan görüntülendi.
Pendik Aydos Ormanı, 21 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan yangın sonrası tekrar görüntülendi.
Ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti.
2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangını söndürmek için havadan destek verdi.
Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.