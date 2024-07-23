4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, Biden'ın çekilmesi hakkında konuştu: Beklenen değil, umut edilen oldu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şarkıcı Nez, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Pandemi sonrası süreçte yükselen trend: Araç kiralama sektörü
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:12
39 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
18:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
18:37
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Marmara’yı bekleyen tehlike iddiaları
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Sokak hayvanları ile ilgili yasa hangi aşamada?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/4-hektarlik-ormanlik-alanin-zarar-gordugu-aydos-ormani-havadan-goruntulendi-1086130316.html
4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi
4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangında zarar gören 4 hektarlık alanın son hali havadan görüntülendi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T12:07+0300
2024-07-23T12:07+0300
türkiye
drone
aydos ormanı
pendik
yangın
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129886_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b349f297ffe529800d70e4d50df4032d.jpg
Pendik Aydos Ormanı, 21 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan yangın sonrası tekrar görüntülendi.Ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti.2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangını söndürmek için havadan destek verdi.Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/dereye-atik-su-birakiliyor-iddiasi-denize-girenler-enfeksiyon-kapiyor-1086126760.html
türkiye
aydos ormanı
pendik
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129886_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_224dfb733870e266b5c7d4acd239e977.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
drone, aydos ormanı, pendik, yangın, istanbul
drone, aydos ormanı, pendik, yangın, istanbul

4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi

12:07 23.07.2024
© İHAAydos ormanı
Aydos ormanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© İHA
Abone ol
Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangında zarar gören 4 hektarlık alanın son hali havadan görüntülendi.
Pendik Aydos Ormanı, 21 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan yangın sonrası tekrar görüntülendi.

Ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti.

2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangını söndürmek için havadan destek verdi.

Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
denize girenler çeşitli enfeksiyon hastalıkları geçiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
TÜRKİYE
'Dereye atık su bırakılıyor' iddiası: 'Denize girenler enfeksiyon kapıyor'
10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала