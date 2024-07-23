4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Aydos Ormanı havadan görüntülendi

Pendik Aydos Ormanı, 21 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan yangın sonrası tekrar görüntülendi.



Ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti.



2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangını söndürmek için havadan destek verdi.



Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

