https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fifa-baskani-infantinodan-tff-baskani-haciosmanogluna-davet-1086180904.html
FIFA Başkanı Infantino'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na davet
FIFA Başkanı Infantino'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na davet
Sputnik Türkiye
FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Paris 2024'e davet etti. Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz'da Paris'te FIFA Başkanı Infantino ile bir araya gelerek... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T20:13+0300
2024-07-24T20:13+0300
2024-07-24T20:13+0300
spor
ibrahim ethem hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
fifa başkanı gianni infantino
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet etti.Federasyondan yapılan açıklamaya göre Infantino, Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te yapılacak olimpiyat oyunları için TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na davet mektubu gönderdi.Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderen Infantino, 26 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 için de kendisine davette bulundu.TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz'da Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/super-ligde-ilk-iki-haftanin-programi-aciklandi-1086177406.html
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ibrahim ethem hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), fifa başkanı gianni infantino
ibrahim ethem hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), fifa başkanı gianni infantino
FIFA Başkanı Infantino'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na davet
FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Paris 2024'e davet etti. Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz'da Paris'te FIFA Başkanı Infantino ile bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Infantino, Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te yapılacak olimpiyat oyunları için TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na davet mektubu gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderen Infantino, 26 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 için de kendisine davette bulundu.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz'da Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.