Acun Ilıcalı: Eğer para ve mutluluk olarak iki seçeneğiniz varsa parayı değil mutluluğu seçin

"Hayatımdaki verebileceğim en büyük ders şu. Ben muhabirlikten itibaren bulunduğum alanda kendime mutluluk yarattım. Bu mutluluk parayla artmadı. Başarıyla artı. Paraya konsantre olan adam risk almaz, parayı kaybetmekten korkar. Parayı kaybetme korkusu olmadığı için ben riskler alabildim. Parasızlığın mutsuzluk yarattığını da söyleyen Ilıcalı, para arttıkça mutluluğun kesinlikle artmadığını öne sürdü. İlk Doğan’ımı aldığım gün daha mutluydum" diyen Ilıcalı, şimdi ise Ferrari aldığını ancak maksadının arabayı yenilemek olduğunu ifade etti.Mutlu olmayı kovaladım, daha iyi ne yapabilirizi kovaladım. Parasızlık mutsuzluk yapıyor ama para arttıkça mutluluk kesinlikle artmıyor. İlk Doğan’ımı aldığım gün daha mutluydum. Şimdi Ferrari alıyorum, maksat arabayı yenilemek. Uçak aldım. Ama yine Doğan’ımı aldığımda daha çok mutluydum. Eğer para ve mutluluk olarak 2 seçeneğiniz varsa parayı değil mutluluğu seçin"