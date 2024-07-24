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Birçok şehre gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji hangi illere uyarı verdi?
Birçok şehre gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji hangi illere uyarı verdi?
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Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara ve... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T07:44+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Balıkesir, Erzurum ve Van'da sağanak yağış görülecek. Ayrıca, Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Sarı kodlu uyarılarBeş il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul, Kocaeli, Adana, Hatay, Çankırı, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bölgesel yağışlar ve hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Olumsuzluklara karşı dikkatMeteoroloji, sağanak yağışların özellikle Doğu Akdeniz'de kuvvetli olabileceği uyarısında bulunarak, su baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:İstanbul’da yağmur beklenti̇si̇İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.Ankara’da sıcaklık düşecekAnkara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Bugün özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz” dedi.İzmi̇r’de sıcaklara devamÖzdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Birçok şehre gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji hangi illere uyarı verdi?

07:44 24.07.2024 (güncellendi: 07:45 24.07.2024)
© İHA / EKREM KESERyağış - Yağmur - sağanak
yağış - Yağmur - sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© İHA / EKREM KESER
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Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 24 Temmuz hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Balıkesir, Erzurum ve Van'da sağanak yağış görülecek. Ayrıca, Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Sarı kodlu uyarılar

Beş il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul, Kocaeli, Adana, Hatay, Çankırı, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgesel yağışlar ve hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı dikkat

Meteoroloji, sağanak yağışların özellikle Doğu Akdeniz'de kuvvetli olabileceği uyarısında bulunarak, su baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:
"Bugün sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli'de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.”

İstanbul’da yağmur beklenti̇si̇

İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.

Ankara’da sıcaklık düşecek

Ankara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Bugün özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz” dedi.

İzmi̇r’de sıcaklara devam

Özdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 24°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 26°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 28°C, 35°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 28°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 26°C, 33°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 25°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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