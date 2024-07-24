https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bircok-sehre-gok-gurultulu-saganak-geliyor-meteoroloji-hangi-illere-uyari-verdi-1086153929.html

Birçok şehre gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji hangi illere uyarı verdi?

Birçok şehre gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji hangi illere uyarı verdi?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara ve... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T07:44+0300

2024-07-24T07:44+0300

2024-07-24T07:45+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Balıkesir, Erzurum ve Van'da sağanak yağış görülecek. Ayrıca, Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Sarı kodlu uyarılarBeş il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul, Kocaeli, Adana, Hatay, Çankırı, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bölgesel yağışlar ve hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Olumsuzluklara karşı dikkatMeteoroloji, sağanak yağışların özellikle Doğu Akdeniz'de kuvvetli olabileceği uyarısında bulunarak, su baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:İstanbul’da yağmur beklenti̇si̇İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.Ankara’da sıcaklık düşecekAnkara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Bugün özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz” dedi.İzmi̇r’de sıcaklara devamÖzdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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