https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fenerbahce-transferi-resmen-acikladi-gorusmelere-baslandi-1086161819.html
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Görüşmelere başlandı
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Görüşmelere başlandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını açıkladı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T11:53+0300
2024-07-24T11:53+0300
2024-07-24T12:51+0300
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Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/jose-mourinho-taraftarimizin-da-destegiyle-turu-gecmek-istiyoruz-1086151237.html
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youssef en-nesyri
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Görüşmelere başlandı
11:53 24.07.2024 (güncellendi: 12:51 24.07.2024)
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.