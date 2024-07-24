https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fenerbahce-transferi-resmen-acikladi-gorusmelere-baslandi-1086161819.html

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Görüşmelere başlandı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Görüşmelere başlandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını açıkladı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

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