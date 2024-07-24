Eski Gürcistan Başbakanı İvanişvili'ye suikast planı: 'Fico ve Trump'a saldıran güçlerin işi'

Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili'ye Ukrayna ordusu saflarında savaşan Gürcü paralı askerlerin hazırladığı suikast planı hakkında açıklamalarda bulundu.



İvanişvili suikastını Slovakya Başbakanı Robert Fico ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmeye çalışan güçlerin hazırladığını vurgulayan Kobahidze, "Son dönemde ilki Slovakya'da, ikincisi ABD'de olmak üzere iki terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu, aynı küresel siyasi güçleri işaret eden ortak bir imza" dedi.



Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nin İvanişvili'ye yönelik suikast planı ve mevcut hükümeti devirmeyi amaçlayan komplo hakkında soruşturma yürüttüğüne dikkat çeken Kobahidze, bu durumun son derece endişe verici olduğunun altını çizdi.



Kobahidze, Devlet Güvenlik Servisi'nin yürüttüğü soruşturmanın Slovakya ve ABD'deki benzer tehditlerin Gürcistan'da da bulunduğunu gösterdiğini söyledi.



Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, suikast planı ve komplonun Ukrayna'da yaşayan eski Gürcü bürokratlar tarafından hazırlandığını ve Ukrayna ordusu saflarında savaşan Gürcü paralı askerler eliyle gerçekleştirilmesinin amaçladığını bildirdi.



Bu bağlamda, Ukrayna'dan Gürcistan'a dönen bazı paralı askerler sorguya çağrılmıştı.