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Erdoğan'dan Özel'e: 'Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK borcunu ödesin'
Erdoğan'dan Özel'e: 'Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK borcunu ödesin'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e seslendi ve "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, son dakika, ak parti, tbmm, emekli, özgür özel, enflasyon, moody's

Erdoğan'dan Özel'e: 'Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK borcunu ödesin'

12:27 24.07.2024 (güncellendi: 12:58 24.07.2024)
© AA / Utku UçrakErdoğan, AK Parti grup toplantısında
Erdoğan, AK Parti grup toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA / Utku Uçrak
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e seslendi ve "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz.
Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz
Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız
Enflasyon hissedilir biçimde düşecek, sene sonunda hedeflediğimiz seviyeye indireceğiz
Kredi derecelendirme kuruluşları daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Türkiye için çok geç kalmış bir adımdır. (Moody's'in) 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.
Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.
Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik sanıyorlar. CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim dürüst siyaset sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Daha büyük vaatle bunu gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin, bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.
(CHP Genel Başkanı Özel'e) Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin
Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok.
Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Bu artış enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir.
Efendim muhalefet ne der, medyada ne yazarlar, bize ne medyadan? Efendim seçkinler rahatsız oluyorlarmış, bunların hiçbirine bakmayız, aldırmayız.
Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Çocuklara yaşlılara saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyorlar.
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