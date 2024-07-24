Erdoğan'dan Özel'e: 'Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK borcunu ödesin'

Muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz. Muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz.

Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz

Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız

Enflasyon hissedilir biçimde düşecek, sene sonunda hedeflediğimiz seviyeye indireceğiz Enflasyon hissedilir biçimde düşecek, sene sonunda hedeflediğimiz seviyeye indireceğiz

Kredi derecelendirme kuruluşları daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Türkiye için çok geç kalmış bir adımdır. (Moody's'in) 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde. Kredi derecelendirme kuruluşları daha objektif değerlendirmeler yapıyor. Türkiye için çok geç kalmış bir adımdır. () 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.

Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik sanıyorlar. CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim dürüst siyaset sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Daha büyük vaatle bunu gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin, bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik sanıyorlar. CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim dürüst siyaset sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Daha büyük vaatle bunu gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin, bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

(CHP Genel Başkanı Özel'e) Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin (CHP Genel Başkanı) Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyelerinizolan birikmiş borçlarını ödesin

Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok.

Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Bu artış enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Son 21 yıldaadımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Bu artış enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir.

Efendim muhalefet ne der, medyada ne yazarlar, bize ne medyadan? Efendim seçkinler rahatsız oluyorlarmış, bunların hiçbirine bakmayız, aldırmayız. Efendim muhalefet ne der, medyada ne yazarlar, bize ne medyadan? Efendim seçkinler rahatsız oluyorlarmış, bunların hiçbirine bakmayız, aldırmayız.