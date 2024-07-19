https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-iki-kademe-yukseltti-1086045263.html
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Sputnik Türkiye
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T23:44+0300
2024-07-19T23:44+0300
2024-07-19T23:48+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103304/74/1033047401_0:26:1001:589_1920x0_80_0_0_f1bd215b1feb9303ca6d680eb4f5446f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103304/74/1033047401_90:0:909:614_1920x0_80_0_0_285146547d6a7cbdc4a3ca3ccc7c38b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
moody's
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
23:44 19.07.2024 (güncellendi: 23:48 19.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu