https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/e-devletten-yeni-hizmet-ekspertiz-raporlarina-ulasilabilecek-1086161402.html
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Sputnik Türkiye
Araçlar için düzenlenen sigorta ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T11:38+0300
2024-07-24T11:38+0300
2024-07-24T11:39+0300
türkiye
rapor
ekspertiz
hizmet
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TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Yürürlüğe giren uygulama ile e-Devlet'ten Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçların sigorta eksperi raporlarının görüntülenebileceğini söyledi.Erdem, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmaların devreye alındığını hatırlatıp "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu." dedi.Raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilmesiyle eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasının da sağlanacağını belirtti.
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rapor, ekspertiz, hizmet
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
11:38 24.07.2024 (güncellendi: 11:39 24.07.2024)
Araçlar için düzenlenen sigorta ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.
TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yürürlüğe giren uygulama ile e-Devlet'ten Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçların sigorta eksperi raporlarının görüntülenebileceğini söyledi.
Erdem, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmaların devreye alındığını hatırlatıp "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu." dedi.
Raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilmesiyle eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasının da sağlanacağını belirtti.