https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/e-devletten-yeni-hizmet-ekspertiz-raporlarina-ulasilabilecek-1086161402.html

e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

Sputnik Türkiye

Araçlar için düzenlenen sigorta ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T11:38+0300

2024-07-24T11:38+0300

2024-07-24T11:39+0300

türkiye

rapor

ekspertiz

hizmet

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TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Yürürlüğe giren uygulama ile e-Devlet'ten Trafik ve Kasko sigortası kapsamında araçların sigorta eksperi raporlarının görüntülenebileceğini söyledi.Erdem, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmaların devreye alındığını hatırlatıp "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu." dedi.Raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilmesiyle eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasının da sağlanacağını belirtti.

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