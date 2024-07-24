'AB büyükelçileri, Rusya Merkez Bankası varlıklarının süresiz olarak bloke edilmesini görüşecek'

Avrupa Komisyonu'nun Rusya Merkez Bankası varlıklarının süresiz olarak bloke edilmesi yönündeki önerisinin bugün AB ülkelerinin büyükelçileri tarafından görüşüleceği belirtildi.



Financial Times gazetesi, konuyla ilgili belgeye dayandırdığı haberinde, 27 AB ülkesinin büyükelçilerinin, Avrupa Komisyonu'nun Rusya Merkez Bankası varlıklarının süresiz olarak bloke edilmesi yönündeki önerisini görüşmek üzere bugün bir araya geleceğini yazdı.



Daha önce Bloomberg, AB'nin üye ülkelere Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını daha uzun bir süre dondurmak için iki seçenek sunduğunu, böylece G7'nin varlıklardan elde ettiği karları Ukrayna'ya yardım sağlamak için kullanma planına ilişkin ABD'deki kaygılara yanıt vermeye çalıştığını bildirmişti.



Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Rusya'nın AB'de 200 milyar euro'dan fazla varlığı olup bunlar özellikle dünyanın en büyük ödeme ve takas sistemlerinden biri olan Belçikalı Euroclear'ın hesaplarında bulunuyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin sadece özel kişilerin fonlarını değil aynı zamanda Rusya'nın devlet varlıklarını da hedef aldığını belirterek, Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelemişti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'da dondurulan Rus varlıklarına el konulması durumunda Rusya'nın buna karşılık vereceği uyarısında bulunmuş ve Moskova'nın Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmemeyi gözden geçirebileceğini vurgulamıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarından elde edilen gelirin Kiev'e silah satın almak amacıyla kullanma planlarını 'hırsızlık eylemleri' olarak nitelemiş ve Moskova'nın misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu.