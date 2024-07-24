https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/chp-lideri-ozelden-kilicdaogluna-yanit-kemal-bey-hicbir-zaman-birinci-partinin-lideri-degildi-1086182575.html

CHP lideri Özel'den Kılıçdaoğlu'na yanıt: 'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi'

CHP lideri Özel'den Kılıçdaoğlu'na yanıt: 'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Adalar'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Kılıçdaroğlu'nun 'Saraydaki kişiyle el sıkışmayacağız' açıklamalarına verdiği yanıtta... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T21:46+0300

2024-07-24T21:46+0300

2024-07-24T21:46+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

mhp

sokak hayvanları

adalar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saraydaki kişiyle el sıkışmayacağız, gerekirse mücadele edeceğiz" sözlerini kendisine yönelik söylediğine dair iddiaların hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:'Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediyelerin borçlarının tahsilatıyla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Özel, "Sayın Erdoğan, hangi AK Partili belediye SGK'ya borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler en az son beş yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak parayla AK Partili belediye zamanında hizmet yapacak, sonra onun SGK'ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?" dedi.Özel, eleştirilerini sürdürerek, sözlerine şöyle devam etti:Milletin gün saydığını söyleyen Özel, "Birazcık seçim sonuçlarından akıllanıp vatandaşın istediklerini yerine getirmek yerine inatlaşıyor ve hizmet etmemizi engelliyor. Vatandaş bunları görür. İstanbul'da vatandaşın kararıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun zorla mazbatasını elinden almak neyse, seçilmiş belediye başkanının parasına el koyup hizmet etmesine engel olmak da aynı şeydir. Geçen sefer YSK eliyle adli darbe yaptı. 'Osmanlı tokadı vuracağım.' dedi bize, demokrasi tokadını yedi. Şimdi mali darbe yapacak. Yeni bir demokrasi tokadı yer. Meydan meydan, sokak sokak anlatırım. Sakın böyle bir şeye kalkışmasın" ifadelerini kullandı.'Cinayet işlemeyeceğiz'Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahipsiz hayvan sorunuyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine de şunları kaydetti:Özel, fonun kurulmasıyla ilgili öneri raporunda AK Parti ve MHP'nin imzası bulunduğuna dikkati çekerek, "Sözlerinin arkasında dursunlar, sorunu çözelim. Yarın bir köpek suçsuz bir çocuğa saldırdığında sorumlusu, sorunu çözermiş gibi yapıp çözdürmeyen bu iktidar olur. Çözüm insancıl, hayvan haklarına saygılı olmak zorundadır. Biz varız. Çalışamayacağımız bir sorumlulukla yüklenirsek, çıkar vatandaşa anlatırız" diye konuştu.'Biz bu konuda teflonuz'Türkiye Belediyeler Birliğindeki (TBB) atamalarla ilgili referans listelerinin ortaya çıkması ve bu listelerde kendisi ile CHP'li bazı yöneticilerin isimleri ve notların yer almasıyla ilgili soruyu da Özel, "Referans listesinden haberim yok ama bana başvuran kimse ben onu sadece TBB'ye değil, tüm yöneticilerimize bildiriyorum. Bundan doğal bir şey yok. Benim kardeşim altı sene işsiz kalmış, Allah'ın bir belediyesine tenezzül etmemişim. Milletvekillerimin işsiz kardeşleri, eşleri var, tenezzül etmemişiz. Bize AK Parti tipi yakıştırmalar yapışmaz. Biz bu konuda teflonuz" diye yanıtladı.'AK Parti-CHP koalisyonu' iddialarının sorulması üzerine ise Özel, AK Parti'yle seçimlerden önce bir ittifak, koalisyon, birliktelik ihtimali olmadığını, milli, önemli meselelerde, vatandaşın sorununu çözmede müzakere de münakaşa da edeceklerini ama milletin vermediği vazifeyi üstünde görmediğini, onun MHP'nin işi olduğunu ifade etti.'Ada'nın istemediği hiçbir şeyin yapılmayacağını söyledik'Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu, demokratik protesto hakkının kullanılmasının yanında olduklarını söyledi.Minibüs konusuyla ilgili Ada'dan 4 temsilcisiyle konuştuklarını anlatan Özel, "Ada'nın istemediği hiçbir şeyin yapılmayacağını söyledik. Bu beğenmediğiniz boyuttaki araçlar, Ada'daki yaya yoğunluğu azaldıkça çekilecek" dedi.Bu sırada eylemcilerin, "Ada yollarına uygun değil bu araçlar" diye bağırması üzerine Özel, "Ama bana saygı duyarsanız, ben size saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.Özel, tepkileri anlayışla karşıladığını, burada karşılıklı suç duyuruları olduğunu, bunlardan tamamen feragat edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.Araçlara ilişkin de Özel, "Bana da sorarsanız, bu boyutta bir araç Ada'da doğru değil. Daha ufak, daha düzgün bir şey için çalışıyorlar arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte olacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/cumhurbaskani-erdogandan-lozan-baris-antlasmasinin-101-yil-donumu-mesaji-1086182191.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mhp, sokak hayvanları, adalar