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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-yumakli-acikladi-sokak-hayvanlari-duzenlemesine-uymayan-belediyeler-icin-hapis-cezasi-1086159376.html
Bakan Yumaklı açıkladı: Sokak hayvanları düzenlemesine uymayan belediyeler için hapis cezası
Bakan Yumaklı açıkladı: Sokak hayvanları düzenlemesine uymayan belediyeler için hapis cezası
Sputnik Türkiye
Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
hayvan
meclis
sokak hayvanları
ibrahim yumaklı
belediye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin "Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirmektedir. Yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz." dedi. Sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Bakan Yumaklı "Sahipsiz köpek sorunu konusunda 'alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Önerdiğimiz husus sahiplendirme." dedi.Yanan ormanların imara açıldığı iddiasıBakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sahipsiz-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1086148582.html
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Bakan Yumaklı açıkladı: Sokak hayvanları düzenlemesine uymayan belediyeler için hapis cezası

10:36 24.07.2024 (güncellendi: 11:24 24.07.2024)
© AAsokak köpeği
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA
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Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin "Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirmektedir. Yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.
Sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Bakan Yumaklı "Sahipsiz köpek sorunu konusunda 'alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Önerdiğimiz husus sahiplendirme." dedi.
Sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
TÜRKİYE
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
Dün, 22:47

Yanan ormanların imara açıldığı iddiası

Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi.
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