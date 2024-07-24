https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-yumakli-acikladi-sokak-hayvanlari-duzenlemesine-uymayan-belediyeler-icin-hapis-cezasi-1086159376.html

Bakan Yumaklı açıkladı: Sokak hayvanları düzenlemesine uymayan belediyeler için hapis cezası

Bakan Yumaklı açıkladı: Sokak hayvanları düzenlemesine uymayan belediyeler için hapis cezası

Sputnik Türkiye

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T10:36+0300

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türkiye

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

hayvan

meclis

sokak hayvanları

ibrahim yumaklı

belediye

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin "Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirmektedir. Yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz." dedi. Sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Bakan Yumaklı "Sahipsiz köpek sorunu konusunda 'alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Önerdiğimiz husus sahiplendirme." dedi.Yanan ormanların imara açıldığı iddiasıBakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sahipsiz-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1086148582.html

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sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, hayvan, meclis, sokak hayvanları, ibrahim yumaklı, belediye