https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rus-senator-puskov-harris-yuzunden-demokrat-parti-icinde-bolunme-basladi-1086155353.html

Rus Senatör Puşkov: Harris yüzünden Demokrat Parti içinde bölünme başladı

Rus Senatör Puşkov: Harris yüzünden Demokrat Parti içinde bölünme başladı

Sputnik Türkiye

ABD Demokrat Partisi’nin birçok üyesinin Kamala Harris’in başkan adaylığına karşı olduğunu belirten Rus Senatör Puşkov, bu durumun Donald Trump’a yarayacağını... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T08:11+0300

2024-07-24T08:11+0300

2024-07-24T08:27+0300

dünya

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abd

kamala harris

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abd demokrat parti

donald trump

abd başkanlık seçimleri

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Kamala Harris’in kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda mevcut ABD yönetimindeki bazı kilit isimlerin görevden alınacağı haberini değerlendirdi.Puşkov, Telegram paylaşımında, “Başladı. Demokratların kampında çatlaklar belirmeye başladı. ABD’de, Kamala Harris’in kazanması halinde kilit isimlerin tasfiye edileceği yazılmaya başlandı bile. Görünüşe göre bunlar, ‘yönetimin seçkinleri’ arasında onu ciddiye almayanlar kişiler” diye yazdı.ABD Başkanı Joe Biden’in bölünmeyi engellemeye çalıştığını belirten Rus Senatör, “Birçok demokrat, Harris’in adaylığına karşı. Tüm bunlar elbette Trump’ın işine yarayacak” diye ekledi.Daha önce Wall Street Journal gazetesi, bazı yetkililere atıfla verdiği haberde, Harris’in başkan olması durumunda mevcut yönetimdeki bazı kilit isimlerin görevden alınacağını yazmıştı. Koltuğunu kaybedecekler arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin gösterilmişti.ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.

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aleksey puşkov, abd, kamala harris, joe biden, abd demokrat parti, donald trump, abd başkanlık seçimleri