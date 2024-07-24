https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/azerbaycandan-erivana-askeri-yardima-hazirlanan-abye-sert-tepki-1086169268.html

Azerbaycan’dan Erivan’a askeri yardıma hazırlanan AB’ye sert tepki

Azerbaycan’dan Erivan’a askeri yardıma hazırlanan AB’ye sert tepki

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a yönelik 10 milyon euro değerinde askeri yardım paketini... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T15:21+0300

2024-07-24T15:21+0300

2024-07-24T15:21+0300

dünya

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güney kafkasya

avrupa birliği

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, yaptığı açıklamada, AB'nin bu kararının tek taraflı ve önyargılı olduğunu, bu tür eylemlerin bölge ülkelerini ayrıştırma politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.Hacızade, şunları kaydetti:AB'nin kararına şiddetle itiraz ettiklerini bildiren Hacızade, sağlanacak yardımlara ilişkin şeffaf bilgilendirme talep ettiklerini aktardı.Hacızade, "AB, bölgede askeri yığınak ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tür adımlara son vermeli ve bölgede barış ve işbirliğinden başka bir alternatif olmadığını kabul etmelidir. Aksi takdirde AB de olası istikrarsızlaştırıcı provokasyonlarda Ermenistan'la birlikte sorumluluğu paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.Rusya: AB yıkıcı etkisini bölgeye yaymak için Ermenistan ordusuna yardım ediyorGün içerisinde konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliğinin (AB) Ermenistan ordusuna 10 milyon avro askeri yardım kararının arkasında AB'nin yıkıcı etkisini Güney Kafkasya bölgesine doğru genişletme yönündeki jeopolitik hesabı olduğunu söylemişti.AB’nin barışçıl temelini kaybettiğini ve kullanabileceği barışçıl bir potansiyele sahip olmadığını dile getiren Zaharova, "Bir zamanlar AB’nin en azından sözde barışçıl, istikrarlı bir durum için çabaladığı, barışçıl hedefler adına bir şeyleri güçlendirmeye çalıştığı zamanlar vardı. Artık neler olduğunu, hangi kararların alındığını, hangi belgelerin imzalandığını görüyorsunuz. AB askerileşmeye, çatışmaya doğru bir yol izlemiştir ve kendi vatandaşlarının değil, ABD ve NATO'nun çıkarlarına hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.AB'den Ermenistan ordusuna 10 milyon euro’luk yardımAB üye ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Temmuz'da ilk kez Ermenistan ordusuna yönelik askeri yardım paketini kabul etmiş, bu doğrultuda ‘Avrupa Barış Fonu’ kapsamında 10 milyon euro değerinde yardım paketi üzerinde uzlaşıya varmıştı.AB Konseyinden yapılan açıklamada, yardım paketinin Ermenistan ordusunun "lojistik kapasitesini artırmayı, kriz ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmayı, mukavemet kapasitesini güçlendirmeyi ve ülkenin gelecekte AB tarafından konuşlandırılanlar dahil uluslararası askeri misyon ve operasyonlara katılması durumunda birlikte çalışabilirliği hızlandırmayı" amaçladığı kaydedilmişti.Açıklamada, yardım paketinin tabur büyüklüğünde bir birlik için tam teşekküllü konuşlandırılabilir bir çadır kampı sağlanmasına olanak sağlayacağı aktarılmıştı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik, Ermenistan ile ikili ilişkilerimizde giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu, Avrupa Barış Fonu kararı ülkenin mukavemet gücüne daha fazla katkıda bulunacaktır" ifadesini kullanmıştı.Borrell, AB-Ermenistan arasında karşılıklı menfaatlerin bulunduğunu belirterek, "Ermenistan'ın AB öncülüğündeki misyon ve operasyonlara gelecekteki katılımını da göz önünde bulundurarak, dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin diyaloğumuzu daha da arttırmak konusunda karşılıklı menfaatlerimiz bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.Yardım paketinin bölgede barış, istikrar ve refahı teşvik etmeyi amaçladığını savunan Borrell, dış ve güvenlik politikaları dahil her alanda ikili ilişkilerin güçlendirileceği mesajını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ermenistan-azerbaycan-mevzilerine-ates-acti-1086069085.html

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