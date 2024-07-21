https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/ermenistan-azerbaycan-mevzilerine-ates-acti-1086069085.html
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T10:10+0300
2024-07-21T10:10+0300
2024-07-21T10:13+0300
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Ermenistan'ın bir kez daha ateşkes ihlali yaptığına dikkat çekilen açıklamada, yerel saatle 22.10’da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı. Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılık verdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/erivanda-ermeni-amerikan-askeri-tatbikati-basladi-1085875646.html
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ermenistan, ermenistan ordusu, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, sınır
ermenistan, ermenistan ordusu, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, sınır
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
10:10 21.07.2024 (güncellendi: 10:13 21.07.2024)
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan'ın bir kez daha ateşkes ihlali yaptığına dikkat çekilen açıklamada, yerel saatle 22.10’da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı.
Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılık verdiğini açıkladı.