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Antalya'da su fiyatına yüzde 446 zam
Antalya'da su fiyatına yüzde 446 zam
Sputnik Türkiye
Antalya'da suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapıldı. Meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 lira olan suyun birim fiyatı 10 lira oldu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'da meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.Gündemin 10. maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı. Böylece suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/antalyada-ulasim-ucretine-yuzde-33-zam-geldi-1083871795.html
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antalya su zammı, antalya su fiyatları, su birim fiyatı, antalya büyükşehir belediyesi su zammı, asat su zammı, antalya su ücreti artışı, antalya su faturası, su fiyatlarında artış, antalya su fiyatları 2024, antalya su zammı 2024,antalya'da su fiyatları neden arttı?antalya'da su birim fiyatı ne kadar oldu?antalya büyükşehir belediyesi su fiyatlarına ne kadar zam yaptı?antalya'da su zammı ne zaman yürürlüğe girecek?antalya'da su fiyatları daha önce ne kadardı?antalya'da su fiyatlarının artış sebepleri nelerdir?antalya'da su zammı hangi bölgeleri etkiliyor?antalya'da su fiyatları ne kadar yükseldi?antalya'da su zam kararına tepkiler neler?antalya'da su fiyatlarındaki artışın nedeni nedir?

Antalya'da su fiyatına yüzde 446 zam

22:54 19.07.2024
© DHAMusluk - su
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© DHA
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Antalya'da suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapıldı. Meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 lira olan suyun birim fiyatı 10 lira oldu.
Antalya'da meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.
Gündemin 10. maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​
Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.
Böylece suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapılmış oldu.
Antalya'da ulaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
TÜRKİYE
Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 33 zam geldi
16 Mayıs, 02:30
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