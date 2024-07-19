https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/antalyada-su-fiyatina-yuzde-446-zam-1086043868.html

Antalya'da su fiyatına yüzde 446 zam

Antalya'da su fiyatına yüzde 446 zam

Sputnik Türkiye

Antalya'da suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapıldı. Meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 lira olan suyun birim fiyatı 10 lira oldu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T22:54+0300

2024-07-19T22:54+0300

2024-07-19T22:54+0300

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Antalya'da meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.Gündemin 10. maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1.83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı. Böylece suyun birim fiyatına yüzde 446 oranında zam yapılmış oldu.

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