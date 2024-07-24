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AK Parti Milletvekili Cevizoğlu: Eylemsel Atatürkçülüğü, Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz
AK Parti Milletvekili Cevizoğlu: Eylemsel Atatürkçülüğü, Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eylemsel Atatürkçülüğü AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T17:00+0300
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lozan barış antlaşması
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Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Cevizoğlu, Lozan'ı, 'Türkiye'nin tapusu' ve 'bağımsızlığını tescil eden anlaşma' olarak nitelendirdi. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anan Cevizoğlu, Atatürk'ün o dönemde İsmet İnönü'ye yazdığı mektuptan bazı bölümleri okudu.Atatürk'ün, mektupta ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuz durumu anlattığını ifade eden Cevizoğlu, "Atatürk'ün işaret ettiği 'Yurdu yeniden kurmamız gerekir' şiarını AK Parti döneminde gerçekleştirmiş olduk. Buna 'eylemsel Atatürkçülük' diyoruz. Slogan Atatürkçülüğü yerine eylemlerle Atatürk ilkelerini hayata geçirerek cevap vermek gerekiyordu" diye konuştu.Cevizoğlu, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde ulaştırma alanında imza attığı başarıları sıralayarak, "Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde, Atatürk'ün 'Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyiz' sözleri doğrultusunda bugün geldiğimiz noktayı açıklamak amacıyla yaptığım toplantıyı şu sözlerimle tamamlamak istiyorum; Atatürkçülük, eylemsel olmalıdır. İcraatlarla Atatürkçülük yapılmalıdır. Atatürkçülük, ilkeleri hayata geçirmekle yapılır. Eylemsel Atatürkçülüğü, günümüzde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/erdogan-muhalefetin-eski-siyasetini-terk-etmeye-baslamasini-onemsiyoruz-1086162305.html
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ak parti, hulki cevizoğlu, lozan barış antlaşması, recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk, ismet inönü, atatürkçülük
ak parti, hulki cevizoğlu, lozan barış antlaşması, recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk, ismet inönü, atatürkçülük

AK Parti Milletvekili Cevizoğlu: Eylemsel Atatürkçülüğü, Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz

17:00 24.07.2024
© DHAHulki Cevizoğlu
Hulki Cevizoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© DHA
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AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eylemsel Atatürkçülüğü AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın icraatlarıyla yaptıklarını dile getirdi.
Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Cevizoğlu, Lozan'ı, 'Türkiye'nin tapusu' ve 'bağımsızlığını tescil eden anlaşma' olarak nitelendirdi. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anan Cevizoğlu, Atatürk'ün o dönemde İsmet İnönü'ye yazdığı mektuptan bazı bölümleri okudu.
Atatürk'ün, mektupta ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuz durumu anlattığını ifade eden Cevizoğlu, "Atatürk'ün işaret ettiği 'Yurdu yeniden kurmamız gerekir' şiarını AK Parti döneminde gerçekleştirmiş olduk. Buna 'eylemsel Atatürkçülük' diyoruz. Slogan Atatürkçülüğü yerine eylemlerle Atatürk ilkelerini hayata geçirerek cevap vermek gerekiyordu" diye konuştu.
Cevizoğlu, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde ulaştırma alanında imza attığı başarıları sıralayarak, "Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde, Atatürk'ün 'Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyiz' sözleri doğrultusunda bugün geldiğimiz noktayı açıklamak amacıyla yaptığım toplantıyı şu sözlerimle tamamlamak istiyorum; Atatürkçülük, eylemsel olmalıdır. İcraatlarla Atatürkçülük yapılmalıdır. Atatürkçülük, ilkeleri hayata geçirmekle yapılır. Eylemsel Atatürkçülüğü, günümüzde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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