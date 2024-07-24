https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ak-parti-milletvekili-cevizoglu-eylemsel-ataturkculugu-cumhurbaskanimizin-icraatlariyla-yapiyoruz-1086173993.html

AK Parti Milletvekili Cevizoğlu: Eylemsel Atatürkçülüğü, Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz

AK Parti Milletvekili Cevizoğlu: Eylemsel Atatürkçülüğü, Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eylemsel Atatürkçülüğü AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T17:00+0300

2024-07-24T17:00+0300

2024-07-24T17:00+0300

politika

ak parti

hulki cevizoğlu

lozan barış antlaşması

recep tayyip erdoğan

mustafa kemal atatürk

ismet inönü

atatürkçülük

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Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Cevizoğlu, Lozan'ı, 'Türkiye'nin tapusu' ve 'bağımsızlığını tescil eden anlaşma' olarak nitelendirdi. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anan Cevizoğlu, Atatürk'ün o dönemde İsmet İnönü'ye yazdığı mektuptan bazı bölümleri okudu.Atatürk'ün, mektupta ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuz durumu anlattığını ifade eden Cevizoğlu, "Atatürk'ün işaret ettiği 'Yurdu yeniden kurmamız gerekir' şiarını AK Parti döneminde gerçekleştirmiş olduk. Buna 'eylemsel Atatürkçülük' diyoruz. Slogan Atatürkçülüğü yerine eylemlerle Atatürk ilkelerini hayata geçirerek cevap vermek gerekiyordu" diye konuştu.Cevizoğlu, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde ulaştırma alanında imza attığı başarıları sıralayarak, "Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde, Atatürk'ün 'Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyiz' sözleri doğrultusunda bugün geldiğimiz noktayı açıklamak amacıyla yaptığım toplantıyı şu sözlerimle tamamlamak istiyorum; Atatürkçülük, eylemsel olmalıdır. İcraatlarla Atatürkçülük yapılmalıdır. Atatürkçülük, ilkeleri hayata geçirmekle yapılır. Eylemsel Atatürkçülüğü, günümüzde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/erdogan-muhalefetin-eski-siyasetini-terk-etmeye-baslamasini-onemsiyoruz-1086162305.html

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ak parti, hulki cevizoğlu, lozan barış antlaşması, recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk, ismet inönü, atatürkçülük