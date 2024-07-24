https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ak-parti-denizli-milletvekili-okten-ortak-oldugu-sirketlerin-vergi-odemedigi-iddialarina-yanit-1086181764.html

AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten ortak olduğu şirketin 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt

AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten ortak olduğu şirketin 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök hakkındaki iddialara "Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T20:58+0300

2024-07-24T20:58+0300

2024-07-24T20:59+0300

vergi

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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirketlerin, 'vergi ödemediği' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahiplerinden AK Parti Denizli Milletvekili Ök, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir tamamen taraflı ve iyi niyet taşımayan gerçek dışı paylaşımlarla kendisinin, eşinin ve ailesinin hedef alınarak, yıpratma kampanyası sürdürüldüğünü belirtti.Söz konusu haber ve söylemlerin kendisine karşı itibar suikastı olduğunu ifade eden Ök, "Ortağı olduğum Doğa Plastik AŞ'de yüzde 13 ortaklık payım bulunmaktadır. Doğa Plastik AŞ tasfiye sürecinde bir şirkettir. Bugüne kadar vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir. Tasfiye kararı alındığından itibaren de kar etmemekte ve doğal olarak ödenecek vergisi çıkmamaktadır. Eşim adına kayıtlı Gelişim Mühendislik Ltd. Şti. ise yerel bazda klima satışı yapan bir işletme olup yıllardır düzenli olarak doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmiştir" açıklamasını yaptı.Şirketlerin kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödediğini kaydeden Ök, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mecliste-dem-parti-ve-ak-parti-milletvekilleri-arasinda-yumruklu-kavga-oturuma-ara-verildi-1086178280.html

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