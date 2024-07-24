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AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten ortak olduğu şirketin 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt
AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten ortak olduğu şirketin 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt
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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök hakkındaki iddialara "Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T20:58+0300
2024-07-24T20:59+0300
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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirketlerin, 'vergi ödemediği' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahiplerinden AK Parti Denizli Milletvekili Ök, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir tamamen taraflı ve iyi niyet taşımayan gerçek dışı paylaşımlarla kendisinin, eşinin ve ailesinin hedef alınarak, yıpratma kampanyası sürdürüldüğünü belirtti.Söz konusu haber ve söylemlerin kendisine karşı itibar suikastı olduğunu ifade eden Ök, "Ortağı olduğum Doğa Plastik AŞ'de yüzde 13 ortaklık payım bulunmaktadır. Doğa Plastik AŞ tasfiye sürecinde bir şirkettir. Bugüne kadar vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir. Tasfiye kararı alındığından itibaren de kar etmemekte ve doğal olarak ödenecek vergisi çıkmamaktadır. Eşim adına kayıtlı Gelişim Mühendislik Ltd. Şti. ise yerel bazda klima satışı yapan bir işletme olup yıllardır düzenli olarak doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmiştir" açıklamasını yaptı.Şirketlerin kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödediğini kaydeden Ök, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mecliste-dem-parti-ve-ak-parti-milletvekilleri-arasinda-yumruklu-kavga-oturuma-ara-verildi-1086178280.html
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nilgün ök şirketi, nilgün ök kimdir, nilgün ök vergi
nilgün ök şirketi, nilgün ök kimdir, nilgün ök vergi

AK Parti Denizli Milletvekili Ök'ten ortak olduğu şirketin 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt

20:58 24.07.2024 (güncellendi: 20:59 24.07.2024)
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Ek vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök hakkındaki iddialara "Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece emek vererek hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır" yanıtını verdi.
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirketlerin, 'vergi ödemediği' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahiplerinden AK Parti Denizli Milletvekili Ök, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir tamamen taraflı ve iyi niyet taşımayan gerçek dışı paylaşımlarla kendisinin, eşinin ve ailesinin hedef alınarak, yıpratma kampanyası sürdürüldüğünü belirtti.
Söz konusu haber ve söylemlerin kendisine karşı itibar suikastı olduğunu ifade eden Ök, "Ortağı olduğum Doğa Plastik AŞ'de yüzde 13 ortaklık payım bulunmaktadır. Doğa Plastik AŞ tasfiye sürecinde bir şirkettir. Bugüne kadar vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir. Tasfiye kararı alındığından itibaren de kar etmemekte ve doğal olarak ödenecek vergisi çıkmamaktadır. Eşim adına kayıtlı Gelişim Mühendislik Ltd. Şti. ise yerel bazda klima satışı yapan bir işletme olup yıllardır düzenli olarak doğan vergi yükümlülüklerini yerine getirmiştir" açıklamasını yaptı.
Şirketlerin kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödediğini kaydeden Ök, şu ifadeleri kullandı:
"Giderleri yüksek olan şirketler, zarar edebilmekte ve bu durumda kurumlar vergisi doğmamaktadır. Ticari hayatta kar elde etmek kadar zarar etmek de son derece doğaldır. Gerek ortağı olduğum gerekse eşimin adına kayıtlı şirketlerin tüm hesap ve kayıtları şeffaf olup vergi idaresi tarafından her zaman incelenebilir. Üstelik vergi idaresine güvenmeyen ve iddiada bulunan her kim varsa gelip istediği bağımsız bir denetim firmasıyla da şirketleri inceleyebilir. Benim ve ailemin kimseye hesap veremeyeceği bir durumu söz konusu değildir. Kaldı ki şahsım Nilgün Ök olarak 18 yaşından beri devletine düzenli gelir vergisi ödeyen bir vergi mükellefiyim. Bir şirket zarar etti, vergi ödemedi diye eleştirmek, hatta vekillik görevim nedeniyle son derece emek vererek hazırladığımız kanun teklifi ile ilişkilendirmek tamamen kasıtlıdır, vicdansızlıktır."
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