Acun Ilıcalı transferde müjdeyi verdi: 'Gelirse sürpriz olmaz'

"Hull City için 8-9 transfer yapacağız. Tim Walter'ı transfere boğacağız. Eksiklerimiz var, Fenerbahçe maçı büyük gurur ama asla ölçü değil. Bu konularda daha önce garip eleştiler olmuştu. Hull City macerasına bir başarı hikayesi yazmak için çıktım. Fenerbahçe'den kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer olabilir de olmayabilir de. Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz. West Bromwich Albion'le Tan Kesler'in görüşmesi gerekiyor."