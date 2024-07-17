https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/acun-ilicali-transferde-mujdeyi-verdi-gelirse-surpriz-olmaz-1085942404.html
Acun Ilıcalı transferde müjdeyi verdi: 'Gelirse sürpriz olmaz'
Acun Ilıcalı transferde müjdeyi verdi: 'Gelirse sürpriz olmaz'
Sputnik Türkiye
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, " Fenerbahçe'den kadrodan ayrılması beklenen... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T16:11+0300
2024-07-17T16:11+0300
2024-07-17T16:11+0300
spor
acun ılıcalı
hull city
premier lig
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Fenerbahçe'nin yarın hazırlık maçında Hull City ile oynayacağı mücadele öncesinde İngiliz kulübün başkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.Yeni sezonda Hull City ile Premier Lig'i hedeflediklerini belirten Ilıcalı, kadroya 8 ya da 9 takviye yapacaklarını belirtti.Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:
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acun ılıcalı, hull city, premier lig
acun ılıcalı, hull city, premier lig
Acun Ilıcalı transferde müjdeyi verdi: 'Gelirse sürpriz olmaz'
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, " Fenerbahçe'den kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer olabilir de olmayabilir de. Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin yarın hazırlık maçında Hull City ile oynayacağı mücadele öncesinde İngiliz kulübün başkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonda Hull City ile Premier Lig'i hedeflediklerini belirten Ilıcalı, kadroya 8 ya da 9 takviye yapacaklarını belirtti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Hull City için 8-9 transfer yapacağız. Tim Walter'ı transfere boğacağız. Eksiklerimiz var, Fenerbahçe maçı büyük gurur ama asla ölçü değil. Bu konularda daha önce garip eleştiler olmuştu. Hull City macerasına bir başarı hikayesi yazmak için çıktım. Fenerbahçe'den kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer olabilir de olmayabilir de. Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz. West Bromwich Albion'le Tan Kesler'in görüşmesi gerekiyor."