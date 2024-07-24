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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/abdye-giden-netanyahunun-otelinin-duvarina-savas-suclusunu-tutuklayin-yazisi-yansitildi-1086160701.html
ABD'ye giden Netanyahu'nun otelinin duvarına 'Savaş suçlusunu tutuklayın' yazısı yansıtıldı
ABD'ye giden Netanyahu'nun otelinin duvarına 'Savaş suçlusunu tutuklayın' yazısı yansıtıldı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T11:29+0300
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savaş
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'daki oteli önünde yüzlerce gösterici toplandı. Göstericiler, İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Polis ekipleri de otel önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bazı protestocular Filistin bayrakları sallayarak tepkilerini dile getirdi.Göstericiler, binaya lazerle yansıttıkları mesajda "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu. Netanyahu, bugün ABD Kongresi'ne hitap edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusvet-alip-yolsuzluk-yaptigi-ortaya-cikan-turkiye-karsiti-abdli-senator-bob-menendez-istifa-etti-1086159637.html
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ABD'ye giden Netanyahu'nun otelinin duvarına 'Savaş suçlusunu tutuklayın' yazısı yansıtıldı

11:29 24.07.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOLNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOL
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'daki oteli önünde yüzlerce gösterici toplandı. Göstericiler, İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Polis ekipleri de otel önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bazı protestocular Filistin bayrakları sallayarak tepkilerini dile getirdi.
Göstericiler, binaya lazerle yansıttıkları mesajda "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu. Netanyahu, bugün ABD Kongresi'ne hitap edecek.
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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