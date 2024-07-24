https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/abdye-giden-netanyahunun-otelinin-duvarina-savas-suclusunu-tutuklayin-yazisi-yansitildi-1086160701.html
ABD'ye giden Netanyahu'nun otelinin duvarına 'Savaş suçlusunu tutuklayın' yazısı yansıtıldı
ABD'ye giden Netanyahu'nun otelinin duvarına 'Savaş suçlusunu tutuklayın' yazısı yansıtıldı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T11:29+0300
2024-07-24T11:29+0300
2024-07-24T11:29+0300
israil- filistin çatışması
savaş
suçlu
abd
abd
kongre
kongre binası
kongre binası
benyamin netanyahu
israil
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'daki oteli önünde yüzlerce gösterici toplandı. Göstericiler, İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Polis ekipleri de otel önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bazı protestocular Filistin bayrakları sallayarak tepkilerini dile getirdi.Göstericiler, binaya lazerle yansıttıkları mesajda "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu. Netanyahu, bugün ABD Kongresi'ne hitap edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusvet-alip-yolsuzluk-yaptigi-ortaya-cikan-turkiye-karsiti-abdli-senator-bob-menendez-istifa-etti-1086159637.html
abd
israil
gazze
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savaş, suçlu, abd, abd, kongre, kongre binası, kongre binası, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, protesto, otel
ABD'ye giden Netanyahu'nun otelinin duvarına 'Savaş suçlusunu tutuklayın' yazısı yansıtıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'daki oteli önünde yüzlerce gösterici toplandı. Göstericiler, İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Polis ekipleri de otel önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bazı protestocular Filistin bayrakları sallayarak tepkilerini dile getirdi.
Göstericiler, binaya lazerle yansıttıkları mesajda "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu. Netanyahu, bugün ABD Kongresi'ne hitap edecek.