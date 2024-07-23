https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/yusuf-yazici-ve-melisa-asli-pamuk-cifti-trabzonda-1086147214.html
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti Trabzon’da
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti Trabzon’da
Sputnik Türkiye
Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’u ziyaret etti. Söz konusu bu... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T21:24+0300
2024-07-23T21:24+0300
2024-07-23T21:24+0300
yaşam
türkiye
yusuf yazıcı
trabzon
çaykara
uzungöl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086147057_0:248:1170:906_1920x0_80_0_0_c20eeb55d5729358ccecbd23bb7408c1.jpg
Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk ile birlikte Çaykara’da bulunan aile evine gitti.Burada aile ziyareti yapan çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek fotoğraf çektirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sosyal-medyadaki-yemek-icerikleri-hedonik-acligi-tetikliyor-tokum-ama-hala-yemek-istiyorum-1086135700.html
trabzon
çaykara
uzungöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086147057_0:138:1170:1016_1920x0_80_0_0_38a38c4d5290c936ddf3a33698674601.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, yusuf yazıcı, trabzon, çaykara , uzungöl
türkiye, yusuf yazıcı, trabzon, çaykara , uzungöl
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti Trabzon’da
Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’u ziyaret etti. Söz konusu bu fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan
Yazıcı, eşi Pamuk ile birlikte Çaykara’da bulunan aile evine gitti.
Burada aile ziyareti yapan çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek fotoğraf çektirdi.
© İHA / İHA-AW253019
Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’u ziyaret etti
Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’u ziyaret etti
© İHA / İHA-AW253019
Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk ile birlikte Çaykara’da bulunan baba evine gitti.
Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk ile birlikte Çaykara’da bulunan baba evine gitti.
© İHA / İHA-AW253019
Burada aile ziyareti yapan çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek fotoğraf çektirdi.
Burada aile ziyareti yapan çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek fotoğraf çektirdi.
Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’u ziyaret etti
Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk ile birlikte Çaykara’da bulunan baba evine gitti.
Burada aile ziyareti yapan çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek fotoğraf çektirdi.