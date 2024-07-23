https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/yusuf-yazici-ve-melisa-asli-pamuk-cifti-trabzonda-1086147214.html

Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti Trabzon’da

Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti Trabzon’da

Sputnik Türkiye

Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’u ziyaret etti. Söz konusu bu... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T21:24+0300

2024-07-23T21:24+0300

2024-07-23T21:24+0300

yaşam

türkiye

yusuf yazıcı

trabzon

çaykara

uzungöl

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Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk ile birlikte Çaykara’da bulunan aile evine gitti.Burada aile ziyareti yapan çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek fotoğraf çektirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sosyal-medyadaki-yemek-icerikleri-hedonik-acligi-tetikliyor-tokum-ama-hala-yemek-istiyorum-1086135700.html

trabzon

çaykara

uzungöl

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türkiye, yusuf yazıcı, trabzon, çaykara , uzungöl