https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/sosyal-medyadaki-yemek-icerikleri-hedonik-acligi-tetikliyor-tokum-ama-hala-yemek-istiyorum-1086135700.html

Sosyal medyadaki yemek içerikleri 'hedonik açlığı' tetikliyor: 'Tokum ama hala yemek istiyorum'

Sosyal medyadaki yemek içerikleri 'hedonik açlığı' tetikliyor: 'Tokum ama hala yemek istiyorum'

Sputnik Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, sosyal medyadaki yemek içeriklerinin... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T14:31+0300

2024-07-23T14:31+0300

2024-07-23T14:31+0300

yaşam

açlık

hedonik açlık

psikoloji

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Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, hedonik açlığın, temel ihtiyaçtan değil hazdan dolayı ortaya çıkan açlık hali olduğunu dile getirdi.Kalori ihtiyacı değil, sadece lezzeti içinHedonik açlığın, bireyin kalori ihtiyacından bağımsız, metabolizmanın uyarılarak yiyecekleri sadece lezzeti nedeniyle tüketme isteği olduğunu belirten Kaya, "Lezzetli kabul edilen yüksek karbonhidratlı ve yüksek yağlı gıdalar, kalori açısından yoğun oldukları için hızla kan şekerini yükseltir ve tüketici üzerinde ödül veya zevk etkisi yaratabilir. Örneğin, 'Tokum ama hala yemek istiyorum.', 'Doydum ama üzerine bir tatlı olsa süper olurdu.' gibi cümleleri örnek olarak gösterilebiliriz." dedi.Besinlerin sosyal medyada yayımlanan fotoğraf veya videolarının hedonik tüketimi tetikleyebileceğini vurgulayan Kaya, "Özellikle yemeğin hazırlanma videoları hedonik açlığın önünü açabilir. Örneğin, son zamanlarda haberlerde veya reklamlarda gördüğümüz içerik üreticilerinin yeni bir besin tüketim yerini ziyaret ederek yiyecekleri tatmaları, bireylerin o yerlerde o yiyeceği tatma ve deneme isteklerini hedonik olarak tetikleyebilmektedir." ifadelerini kullandı.'Beslenme davranış bozukluğu geliştiyse profesyonel destek almak önemli'Uykusuzluğun iştah ve besin alımına etkisine de değinen Kaya, "Uykusuz kalan ve vardiyalı çalışan bireyler ödüllendirici besin uyaranlarına karşı daha duyarlı olur. Ayrıca hazzın olduğu yerde bağımlılığın da görülme ihtimali yüksektir diyebiliriz. Çünkü beynin hazla ilgili bölgesi fazla uyarıldığında haz eşiği yükselmiş olacaktır. Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) semptomlarının da hedonik açlığı artırdığı gözlemlenmiştir." diye konuştu.Kaya, hedonik açlığı önlemek ve sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmek için şu önerilerde bulundu:Hedonik açlık nedir?Hedonik açlık, hazdan dolayı ortaya çıkan açlığa verilen isimdir. Birey fiziksel olarak aç olmasa da dış etkenlerin de sebebiyle açlık hissedebilir.

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hedonik açlık nedir?