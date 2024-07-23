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Veterinerlik ilaçlarında sahtekarlık: Tarihi geçen ilaçlara yeni etiket basıp sattı
Veterinerlik ilaçlarında sahtekarlık: Tarihi geçen ilaçlara yeni etiket basıp sattı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Akhisar ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni etiketlerle değiştirip satan bir kişi yakalandı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T19:22+0300
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türkiye
veteriner
veterinerlik
ilaç
sahte
son kullanma tarihi
etiket
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Akhisar ilçesinde İ.D. isimli şahsın kullanım tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni tarihli ilaç kutuları ve etiketler ile sattığı tespit edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Akhisar JASAT ve Akselendi Karakolu Asayiş Timleri ile Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucunda 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet cep telefonu, 900 adet sahte etiket, 750 adet son kullanma tarihi olmayan, kullanım tarihi geçen ve sahte etiketli ilaç ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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veteriner, veterinerlik, ilaç, sahte, son kullanma tarihi, etiket

Veterinerlik ilaçlarında sahtekarlık: Tarihi geçen ilaçlara yeni etiket basıp sattı

19:22 23.07.2024
© İHA / SADIK KAHRAMANkaçak ilaç
kaçak ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni etiketlerle değiştirip satan bir kişi yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Akhisar ilçesinde İ.D. isimli şahsın kullanım tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni tarihli ilaç kutuları ve etiketler ile sattığı tespit edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Akhisar JASAT ve Akselendi Karakolu Asayiş Timleri ile Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucunda 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet cep telefonu, 900 adet sahte etiket, 750 adet son kullanma tarihi olmayan, kullanım tarihi geçen ve sahte etiketli ilaç ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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